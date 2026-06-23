Panamá cae ante Croacia y es eliminado del Mundial 2026

Panamá se quedó cerca de un hito histórico. El combinado panameño cayó 0-1 ante Croacia con un tanto de Ante Budimir y con este resultado se quedó sin posibilidades de clasificar a la siguiente ronda en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con un partido aún por disputarse, la selección de Panamá intentó por muchas vías la anotación que aún los mantuviera con vida de cara a ese encuentro ante Inglaterra en Nueva York.

Hay que recordar que la FIFA cambió el criterio de desempate y el primer criterio es el duelo directo. Ya no se mide en primera instancia por la diferencia de goles.

Sin embargo, la falta de contundencia y un error en la marcación, frustró el sueño mundialista de los panameños en superar lo logrado en Rusia 2018.

Thomas Christiansen tan solo efectuó un cambio en el 11 titular con respecto al último encuentro ante Ghana. Decidió apostar por José Fajardo y dejar a Cecilio Waterman en el banquillo.

Al igual que ante los ghaneses, Panamá domingo toda la primera parte e incluso en los primeros minutos tuvieron más posesión que los croatas. Uno de los que mayor tuvo incidencia en el área rival fue Cristian Martínez, quien volvió actuar como falso extremo por derecha.

El mediocampista tuvo varias jugadas en ofensiva e incluso un disparo a portería que atajó de buena manera Dominik Livakovic.

Otro de los que se mostró en ofensiva fue Amir Murillo, quien dio un pase de la vida a José Fajardo, pero este no pudo llegar a la cita con el gol.

La segunda parte arrancó a favor de los croatas. Al minuto 54 llegó el tanto de Budimir, quien anotó tras un pase por el costado de derecho de Josip Stanicic. El delantero del Osasuna le robó la espalda a Jiovany Ramos y el croata tan solo tuvo que tocar el esférico.

Panamá tuvo reacción y Murillo tuvo varias jugadas para anotar, pero bien estaba parado el portero croata para evitar el tanto del empate.

Finalmente el equipo panameño no pudo celebrar algún punto y queda fuera del certamen mundialista.

El último partido de Panamá en este Mundial 2026 será ante Inglaterra este sábado 27 de junio en Nueva York, Estados Unidos.