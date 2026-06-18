Duro panorama: Panamá arranca el Mundial fuera de la zona de clasificación de los mejores terceros

La selección de Panamá no arrancó de la mejor manera su aventura en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El equipo no logró su cometido en el estadio Toronto en el inicio del certamen al caer por la mínima de 0-1 ante Ghana.

Un gol prácticamente sobre el final de Caleb Yirenkyi acabó con el sueño de miles de panameños, y de toda la selección, de sumar su primer punto en una cita mundialista.

Al ser un Mundial de 48 selecciones, algo inédito en su historia, Panamá aún tiene oportunidad de meterse como uno de los ocho mejores terceros como mínimo, aunque en estos momentos se mantiene fuera de esa clasificación.

Con la derrota por la mínima, en estos momentos los dirigidos por Thomas Christiansen se mantienen como el noveno mejor tercero, justo por debajo de Ecuador, España o Catar.

A pesar de estar empatados en puntos y en diferencia de goles con los ecuatorianos, quienes también cayeron por 1-0 en el último suspiro ante Costa de Marfil, el factor diferenciador ha sido las tarjetas amarillas.

Hay que recordar, que luego de la diferencia de goles, tantos anotados y recibidos, el siguiente criterio de desempate son las amonestaciones, iniciando por las cartulinas amarillas.

En Panamá fueron amonestados César Blackman y Carlos Harvey, mientras que en Ecuador solo ha sido Jackson Porozo.

Es por esta razón que en estos momentos Panamá se estaría despidiendo del Mundial, pero aún le quedan dos partidos por jugar.

Croacia (23 de junio) e Inglaterra (27 de junio) serán los próximos rivales de Panamá en esta fase de grupos en el que ya no hay margen de error. Una derrota los acercaría aún más a esa eliminación, pero un empate o una victoria sería un gran salvavidas para el equipo.