El color de la ilusión: Panamá define su indumentaria para el debut en el Mundial 2026 ante Ghana

Restan exactamente 15 días para el debut de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El camino de los nuestros ha sido largo para llegar hasta esta instancia final del certamen en que se vivieron muchas emociones.

Una vez certificada su pase a torneo mundialista, rápidamente todo el equipo de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) iniciaron con los preparativos para la gran fiesta. Se confirmaron hasta tres amistosos, de los cuales aún quedan dos por jugar contra República Dominicana y Bosnia y Herzegovina.

A dos semanas de nuestro debut, se conoció la indumentaria que utilizará Panamá para el debut mundialista ante Ghana. A pesar de que administrativamente los panameños serán visitantes, los nuestros debutarán con el tradicional rojo y los ghaneses apostaron por el color dorado.

Al igual que el partido contra Brasil, el equipo panameño vestirá completamente de rojo. Además de la camiseta, también tendrá esta tonalidad el pantalón y las medias.

Para este encuentro, que se disputará en el estadio Toronto en Canadá, los porteros panameños vestirán la casaca de color gris, mientras que los rivales se vestirán de un color turquesa, como lo afirma la FIFA en su informe.

Ante Croacia, Panamá al ser local puede elegir que camiseta utilizar ante los croatas siempre y cuando no choque ambas tonalidades. Los nuestros disputarán este compromiso con la camiseta azul. Los dirigidos por Christiansen vestirán completamente de este color, mientras que Croacia se vestirá con su uniforme tradicional de blanco y cuadros rojos.

Orlando Mosquera, Luis Mejía y César Samudio vestirán de color verde para este segundo compromiso mundialista.

Por último, ante Inglaterra, Panamá nuevamente local administrativamente, optó por vestir con la casaca blanca. Al igual que en los otros tres partidos, se vestirán completamente de un solo color, esta vez de blanco. En cuanto a Inglaterra, usarán su equipación visitante, es decir la roja con pantalón azul.

Por el lado de los porteros, utilizarán la tonalidad azul para defender los tres palos de Panamá.

Con esto, Panamá será una de las pocas selecciones, de las 48 participantes del Mundial 2026, que utilizarán sus tres indumentarias durante la justa mundialista.

Tan solo quedan detalles por definir antes de la gran prueba ante Ghana este 17 de junio en Toronto, Canadá.

Sin embargo, antes de este importante debut mundialista, el equipo dirigido por Thomas Christiansen tendrá su partido de despedida en el estadio Rommel Fernández este miércoles 3 de junio a las 7:45 p.m. (hora local).