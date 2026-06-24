Fulo Martínez recibió la camiseta de Perišić tras ser MVP ante Croacia

Cristian “Fulo” Martínez recibió la camiseta del croata Ivan Perišić tras el partido en que Panamá perdió 1-0 ante Croacia, una jornada en la que además fue distinguido como Mejor Jugador del Partido.

El mediocampista panameño compartió el momento en su cuenta de X, donde publicó una fotografía con la camiseta del experimentado futbolista europeo y agradeció el respaldo recibido durante el torneo.

“Este inolvidable premio. Se lo dedico a Dios, a mi familia y a todo el país panameño. Simplemente gracias Panamá por el apoyo y el cariño de siempre”, escribió Martínez.

La actuación de Martínez destacó en un encuentro que contó con la participación de figuras de talla internacional como Luka Modrić e Ivan Perišić. Su rendimiento en el mediocampo lo convirtió en uno de los futbolistas más sobresalientes de la jornada y reforzó su papel como referente de la selección nacional.

Con 29 años, el jugador nacido en El Chorrillo atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Actualmente milita en el Hapoel Ironi Kiryat Shmona de Israel y forma parte de la selección de Panamá desde 2016.

Su reconocimiento ante Croacia también representa uno de los hitos más destacados para el fútbol panameño en la Copa Mundial de 2026, al colocar a un jugador nacional entre los nombres más comentados de la jornada internacional.

El intercambio de camisetas con Perišić quedó como una de las imágenes posteriores al encuentro y como una muestra del respeto ganado por el futbolista panameño tras su actuación frente a una de las selecciones más competitivas del torneo.