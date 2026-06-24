Fulo Martínez recibió la camiseta de Perišić tras ser MVP ante Croacia

<a href="/tag/-/meta/cristian-martinez">Cristian 'Fulo' Martínez</a> recibió la camiseta del croata <b>Ivan Perišić</b> tras el partido en que Panamá perdió<b> 1-0 </b>ante Croacia, una jornada en la que además fue distinguido como <b>Mejor Jugador del Partido</b>.El mediocampista panameño compartió el momento en su cuenta de X, donde publicó una fotografía con la camiseta del experimentado futbolista europeo y agradeció el respaldo recibido durante el torneo.<i>'Este inolvidable premio. Se lo dedico a Dios, a mi familia y a todo el país panameño. Simplemente gracias Panamá por el apoyo y el cariño de siempre'</i>, escribió Martínez.La actuación de Martínez destacó en un encuentro que contó con la participación de figuras de talla internacional como <b><a href="/tag/-/meta/luka-modric">Luka Modrić</a></b> e <b>Ivan Perišić</b>. Su rendimiento en el mediocampo lo convirtió en uno de los futbolistas más sobresalientes de la jornada y reforzó su papel como referente de la selección nacional.Con 29 años, el jugador nacido en <b>El Chorrillo</b> atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Actualmente milita en el <b>Hapoel Ironi Kiryat Shmona</b> de Israel y forma parte de la selección de Panamá desde 2016.Su reconocimiento ante Croacia también representa uno de los hitos más destacados para el fútbol panameño en la <b>Copa Mundial de 2026</b>, al colocar a un jugador nacional entre los nombres más comentados de la jornada internacional.El intercambio de camisetas con Perišić quedó como una de las imágenes posteriores al encuentro y como una muestra del respeto ganado por el futbolista panameño tras su actuación frente a una de las selecciones más competitivas del torneo.