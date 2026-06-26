Panamá se ejercita por última vez antes de cerrar su participación en la Copa del Mundo

Panamá cierra su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 este sábado 27 de junio cuando se enfrenten a Inglaterra en la última jornada de la fase de grupos.

El equipo panameño se trasladó hasta New Jersey, New York para encarar este compromiso ante los ingleses. Los dirigidos por Thomas Christiansen tuvieron su último entrenamiento en esta Copa del Mundo en las instalaciones del New York Red Bulls de la MLS. Precisamente el equipo se entrenó en el campo que utiliza usualmente el filial.

Previo al entrenamiento, Roderick Miller, Tomás Rodríguez y Jorge Gutiérrez hablaron para los medios presentes y enfatizaron la importancia de afrontar este último compromiso con la seriedad que merece.

Resalaron las palabras de Rodriguez luego de cumplir su sueño de debutar en una Copa del Mundo. El delantero del Saprissa disputó los últimos minutos del partido ante Croacia.

En cuanto al entrenamiento, el grupo se entrenó al completo previo a ese partido ante Inglaterra. Adalberto Carrasquilla se entrenó con el equipo y pudo ser observado por los medios de comunicación en los 15 minutos abiertos.

El mediocampista del Pumas realizó trabajos de rondo y definición con el resto de sus compañeros, sin embargo aún es una incógnita si estará disponible o no para el partido ante Inglaterra.

Por otra parte, este pudo haber sido también el último entrenamiento de Thomas Christiansen al mando de la selección de Panamá. Esto debido a que el contrato del entrenador vence al finalizar el Mundial 2026 y aún existen muchas dudas sobre la posibilidad de su renovación o no.

Entre tanto, el equipo sigue enfocado en cerrar de buena manera su participación en el Mundial 2026.

Panamá e Inglaterra se medirán en el estadio New York New Jersey este sábado 27 de junio a las 4:00 p.m. (hora local de Panamá).