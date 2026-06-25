Panamá cierra su preparación en Canadá y viaja a Nueva Jersey

La Selección Mayor de Panamá completó este jueves su último entrenamiento en su campamento base de New Tecumseth y quedó lista para emprender viaje hacia Nueva Jersey, donde disputará su tercer y último partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026, ante Inglaterra.

El equipo dirigido por Thomas Christiansen realizó una sesión ligera en la cancha número 1 de su búnker, con todo el plantel disponible y enfocado en ajustar los últimos detalles tácticos de cara al compromiso correspondiente a la tercera jornada del Grupo L.

Tras finalizar su preparación en territorio canadiense, la delegación panameña tenía previsto viajar en horas de la tarde en un vuelo chárter de FIFA rumbo a Nueva Jersey, sede del encuentro que marcará el cierre de su participación mundialista.

El partido se disputará este sábado 27 de junio a las 4:00 p.m. (hora de Panamá) en el estadio de Nueva Jersey, donde Panamá se medirá a Inglaterra, uno de los equipos favoritos del certamen.

Antes del entrenamiento, el defensor José Córdoba atendió a los medios y destacó la determinación del grupo para cerrar el torneo con una buena imagen competitiva.

“Vamos a afrontar el último partido con mucha seriedad, con mucha madurez, sabiendo que jugaremos ante un gran rival... eso nos da la motivación de terminar el Mundial contra Inglaterra”, señaló, según una nota de prensa de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut).

El zaguero del Norwich City también subrayó el objetivo del equipo de seguir mostrando su evolución en el torneo. “Demostrar que somos una gran selección, la calidad de jugadores que tenemos y que sabemos competir”, afirmó.

El encuentro tendrá un significado particular para Córdoba, quien milita en el fútbol inglés y enfrentará a varios jugadores de ese país.

“Significa mucho para mí estar en el fútbol inglés y poder representar a mi nación... queremos competirles y hacer un partido digno”, expresó.

El defensor de 25 años ha disputado todos los minutos del torneo, acumulando dos actuaciones destacadas. Según las estadísticas del equipo, suma 20 kilómetros recorridos, 143 pases completados y una precisión del 92%.

Córdoba también dedicó palabras de agradecimiento a la afición panameña que ha acompañado al equipo durante el Mundial en Canadá.

“Ver nuestra bandera en Toronto nos hizo muy felices. Siempre vamos a darlo todo cada vez que vistamos la camiseta de Panamá”, concluyó.

Con la motivación de cerrar su participación de forma memorable, Panamá viaja a Nueva Jersey para afrontar su último reto en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y despedirse del torneo dejando una imagen competitiva en la máxima cita del fútbol mundial.