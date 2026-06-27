Medios ingleses elogian a Panamá pese a la derrota: ‘Contra equipos mejores serás castigado’

Aunque Inglaterra aseguró el primer lugar del Grupo L con una victoria 2-0 sobre Panamá, los principales medios ingleses coincidieron en que el triunfo estuvo lejos de ser una actuación convincente. La resistencia panameña durante más de una hora de juego y las dificultades de los ingleses para romper el bloque defensivo fueron algunos de los aspectos más comentados tras el encuentro. En la transmisión de BBC Sport, el exdefensor Micah Richards aseguró que Panamá volvió a demostrar que puede competir, aunque advirtió que ese tipo de errores se pagan frente a selecciones de mayor jerarquía. “Panamá tuvo ocasiones y es algo a tener en cuenta. Contra Croacia recibieron un gol y Ghana también les generó oportunidades. De repente, el rival encuentra espacios y contra equipos superiores, el castigo llega”, analizó Richards. El exinternacional inglés añadió que la defensa panameña necesita ajustar algunos movimientos si quiere competir de igual a igual contra las grandes potencias.

Inglaterra cumplió, pero no convenció

El propio Jude Bellingham, figura del partido con un gol y una asistencia, evitó caer en la euforia y explicó que el principal objetivo era avanzar como líder del grupo. “Primer objetivo cumplido. Vinimos aquí para hacerlo por fases. Pasamos la fase de grupos y ganamos. Sabemos el nivel que tenemos y queremos seguir mejorando”, declaró el mediocampista. Por su parte, el seleccionador Thomas Tuchel calificó el compromiso como el tipo de partido que esperaba. “Hicimos lo que teníamos que hacer. Fue un partido duro contra un rival físico. Panamá es un equipo difícil de vencer y fuimos los únicos que generamos tantas ocasiones y marcamos dos goles”, afirmó. El técnico alemán también reconoció que su equipo todavía tiene aspectos por corregir antes del inicio de las eliminatorias. “Hay mucho margen de mejora. Tenemos que cuidar muchos detalles y defender mejor los duelos individuales”, señaló.

The Athletic: Inglaterra ganó, pero sigue dejando dudas

El análisis de The Athletic fue incluso más crítico con el rendimiento inglés. El medio destacó que Inglaterra necesitó más de una hora para romper el orden defensivo de Panamá y consideró que el encuentro recordó demasiado al empate sin goles frente a Ghana. “¿Qué tan buena es realmente Inglaterra?”, planteó el análisis, al señalar que el equipo volvió a tener problemas para generar creatividad frente a una defensa bien organizada. El medio también resaltó que Panamá concedió más oportunidades que Ghana, pero aun así logró mantener el partido abierto durante gran parte del encuentro, obligando a Inglaterra a trabajar mucho más de lo esperado para conseguir la victoria. Otro de los puntos destacados fue que la defensa inglesa tampoco transmitió plena seguridad y que, frente a rivales de mayor nivel en las rondas de eliminación directa, esas fragilidades podrían convertirse en un problema importante.

Un triunfo con advertencias