Medios ingleses elogian a Panamá pese a la derrota: ‘Contra equipos mejores serás castigado’

El propio Jude Bellingham, figura del partido con un gol y una asistencia, evitó caer en la euforia y explicó que el principal objetivo era avanzar como líder del grupo.<i><b>'Primer objetivo cumplido. Vinimos aquí para hacerlo por fases. Pasamos la fase de grupos y ganamos. Sabemos el nivel que tenemos y queremos seguir mejorando'</b></i>, declaró el mediocampista.Por su parte, el seleccionador Thomas Tuchel calificó el compromiso como el tipo de partido que esperaba.<i><b>'Hicimos lo que teníamos que hacer. Fue un partido duro contra un rival físico. Panamá es un equipo difícil de vencer y fuimos los únicos que generamos tantas ocasiones y marcamos dos goles'</b></i>, afirmó.El técnico alemán también reconoció que su equipo todavía tiene aspectos por corregir antes del inicio de las eliminatorias.<i><b>'Hay mucho margen de mejora. Tenemos que cuidar muchos detalles y defender mejor los duelos individuales'</b></i>, señaló.