Kane y sus Three Lions se estrellan contra la defensa de Ghana

Harry Kane y sus Three Lions se estrellaron este martes con la defensa de Ghana, con la que empataron sin goles cerca de Boston, pero quedaron en buena posición para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial.

El capitán de Inglaterra se fue en blanco en Foxborough, Massachusetts, y desentonó de los otros astros que participan en la Copa del Mundo, como Lionel Messi y Kylian Mbappé, que no se cansan de pasar por la caja registradora de goles.

Combativo y solidario como siempre, la estrella del Bayern Munich estuvo bien marcada por la zaga de las Estrellas Negras, que además trabaron el mediocampo inglés y estuvieron cerca de llevarse los tres puntos gracias a la velocidad al contragolpe de Antoine Semenyo.

Los campeones mundiales de 1966, sin embargo, apretaron en el tramo final y estuvieron muy cerca de romper el empate. Primero con un disparo de Bukayo Saka, que fue detenido por el portero (86’), luego con un cabezazo al palo de Nico O’Reilly (87’) y finalmente con una ocasión clara desperdiciada por Kane (87’).

“Normalmente, habría sido una ocasión clara para nosotros. Tuvimos una gran oportunidad y luego otra. El gol habría sido merecido”, expresó el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, sobre el fallo del 9.

Queiroz gana la mano a Tuchel

El capitán no tuvo el tino del debut, cuando marcó un doblete en la victoria categórica (4-2) contra la Croacia de Luka Modric, un triunfo que impulsó a su país como uno de los aspirantes al título en Norteamérica.

Apoyado en masa por sus hinchas a las afueras de Boston, el combinado que dirige el alemán Tuchel sigue al frente del Grupo L con cuatro unidades, las mismas que su rival africano, al que supera por diferencia de goles.

Les siguen Croacia y Panamá, que se enfrentan este martes en Toronto, sin puntos, a falta de una jornada para el cierre de la primera fase.

Inglaterra culminará la ronda de grupos contra los centroamericanos el sábado en East Rutherford, a las afueras de Nueva York. El mismo día, los africanos se batirán con los croatas en Filadelfia.

“Todavía tenemos muchas posibilidades de quedar primeros del grupo frente a Panamá, así que hay optimismo”, dijo el volante Declan Rice a la BBC.

“Hay que reconocer el mérito de Ghana. Es un rival duro y tienen buenos jugadores, así que nunca iba a ser un partido fácil”, agregó.

Los inventores del fútbol tuvieron su mayor prueba hasta el momento en su campaña para volver a cargar la Copa del Mundo, y no salieron muy bien librados.