Inglaterra: Tuchel borra a Foden y Palmer del Mundial 2026 y Panamá toma nota

La polémica está servida en Inglaterra. Thomas Tuchel, técnico de la selección inglesa dio a conocer la lista de los 26 convocados, más tres invitados, para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la que ha dejado varias estrellas fuera del llamado.

El pasado jueves 21 de mayo se había filtrado la posibilidad que jugadores como Cole Palmer, Phil Foden, Luke Shaw, Trent Alexander-Arnold y otros jugadores no fueran considerados por el técnico alemán para la cita mundialista por decisiones técnicas. Finalmente se conoció que de manera oficial, estos jugadores no serán parte de la nómina de Inglaterra para el Mundial. Los casos de Palmer y Foden sorprenden, ya que a consideración de Tuchel, estos jugadores no tuvieron un buen ritmo competitivo en la recta final de la actual campaña. En el caso del jugador del Chelsea, su último gol fue el pasado 4 de marzo cuando le anotó al Aston Villa y apenas suma 13 goles esta temporada. Mientras que Foden pasó a ser un suplente habitual con Pep Guardiola en el Manchester City y perdió su condición de titular indiscutible

En esa línea, Tuchel convocó a Ivan Toney, del Al-Ahli de Arabia Saudita, luego de anotar más de 40 goles en todas las competencias. Entre los demás habituales que si estarán son Jude Bellingham, Harry Kane, Jordan Pickford, John Stones o Bukayo Saka. A su vez, Tuchel convocó a Rio Ngumoha, Josh King y Alex Scott en calidad de invitados para su preparación mundialista que estarán realizando en Miami, Estados Unidos.

Desde Inglaterra apuntan a que esta ha sido la convocatoria más polémica para un Mundial en la historia de los Tres Leones.