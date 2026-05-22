Inglaterra: Tuchel borra a Foden y Palmer del Mundial 2026 y Panamá toma nota

El pasado jueves 21 de mayo se había filtrado la posibilidad que jugadores como<b> Cole Palmer, Phil Foden, Luke Shaw, Trent Alexander-Arnold y otros jugadores no fueran considerados por el técnico alemán para la cita mundialista por decisiones técnicas</b>. Finalmente se conoció que de manera oficial, estos jugadores no serán parte de la nómina de Inglaterra para el Mundial.Los casos de Palmer y Foden sorprenden, ya que a consideración de Tuchel, estos jugadores no tuvieron un buen ritmo competitivo en la recta final de la actual campaña. En el caso del jugador del Chelsea, su último gol fue el pasado 4 de marzo cuando le anotó al Aston Villa y apenas suma 13 goles esta temporada. Mientras que Foden pasó a ser un suplente habitual con Pep Guardiola en el Manchester City y perdió su condición de titular indiscutible