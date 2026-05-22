María Corina Machado en Panamá: ‘Los venezolanos somos una generación que ama la libertad’

La líder opositora venezolana María Corina Machado arribó la noche de este jueves 21 de mayo a Panamá, donde ofreció declaraciones centradas en la defensa de la democracia, la libertad y el futuro político de Venezuela y la región.

A su llegada, Machado, quien cumplirá una agenda de cuatro días en Panamá, envió un mensaje dirigido no solo a los venezolanos, sino también a los panameños, colombianos y ciudadanos del continente.

“Todos aquellos americanos de las Américas, ciudadanos del mundo, que amamos la democracia, que queremos vivir en libertad y que sabemos que en estas horas se está jugando el futuro de la democracia en este hemisferio, no solo en Venezuela”, expresó.

La dirigente sostuvo que su visita será una oportunidad para mostrar “las fuerzas, la cohesión, la determinación, la organización y el amor” que, según dijo, caracterizan la lucha de la oposición venezolana.

Durante sus declaraciones, Machado también afirmó que Venezuela ha cambiado profundamente a nivel social tras años de crisis política, económica y migratoria.

“En Venezuela ha cambiado todo, para bien, a nivel de la sociedad. Hemos aprendido, hemos llevado muchos golpes”, manifestó.

Añadió que la actual generación de venezolanos está preparada para reconstruir el país y destacó los valores que, a su juicio, se fortalecieron en medio de las dificultades.

“En los años de hambre se hizo aún más solidario y generoso; en los años de terror, más valiente que ninguna generación previa”, señaló.

Machado también hizo referencia al impacto de la migración y la separación familiar causada por la crisis venezolana.

“En los años de la separación, de las familias que nos arrebataron, nos obligaron a salir a nuestros hijos de casa, valoramos como nunca lo que significa una familia unida”, indicó.

La dirigente concluyó asegurando que los venezolanos conforman “una generación como ninguna otra que ama la libertad, la familia y su país”.