Panamá no puede con Inglaterra y se despide del Mundial con derrota

No pudo ser posible. Sin goles y sin puntos Panamá se despidió de la Copa Mundial de la FIFA 2026 cayendo ante Inglaterra 0-2. Jude Bellingham y Harry Kane arruinaron la última oportunidad de los panameños en sumar algún punto.

La consigna era clara en este Mundial 2026. Superar lo logrado en 2018 y los dirigidos por Thomas Christiansen se marchan el certamen como la única selección sin haber visto puerta en alguno de los tres partidos. Números negativos para un Panamá de deslumbró con su actuación colectiva, pero que no tuvo tanta suerte a la hora de hacer los goles.

Christiansen decidió hacer tres cambios en el 11 titular ante Inglaterra. Salió de inicio con Jorge Gutiérrez, Tomás Rodríguez y Fidel Escobar. Del resto, mantuvo a los mismos jugadores que jugaron ante Croacia.

Con el ingreso de Escobar al campo, el defensor cumplió 100 partidos defendiendo a la selección de Panamá.

La escuadra panameño logró mantener el 0-0 en la primera parte. Incluso tuvo varias oportunidades de gol en los primeros 45 minutos, sin embargo el cansancio físico, la alta carga de partidos en pocos días, sumado al viaje a Nueva York pudo haber sido factores en el cansancio de los futbolistas, quienes mostraron una intensidad inferior a los últimos dos partidos disputados.

A pesar de ello, Panamá pudo contener en gran medida a Inglaterra hasta la segunda mitad cuando cayeron los goles.

No fue hasta el minuto 62 cuando llegó el tanto de Jude Bellingham desde un tiro de esquina. En conferencia de prensa el día anterior del juego, Christiansen había avisado que los ingleses son muy fuertes a balón parado, sobre todo en los tiros de esquina y tuvo razón.

Centro al primer palo y con un toque sutil, el mediocampista del Real Madrid mandó a guardar el esférico.

Minutos más tarde llegó el tanto de Kane para el 0-2. El propio Bellingham envió un centro desde la banda izquierda y de cabeza anota Kane.

Los minutos finales fueron todo para Inglaterra. Metieron a los 11 jugadores de Panamá en su propio campo y defender las embestidas ofensivas de los ingleses.

Finalmente Inglaterra se llevó los tres puntos del compromiso y Panamá se fue de este Mundial con las manos absolutamente vacías. Cero goles y cero puntos.