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Información útil

Agroferias del IMA: dónde y cuándo serán las últimas de junio

El IMA cerrará junio con varias agroferias en diferentes puntos de Panamá.
El IMA cerrará junio con varias agroferias en diferentes puntos de Panamá. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 27/06/2026 16:06
Las agroferias del IMA continúan en junio con sus últimas fechas programadas.

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El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) publicó los lugares donde se realizarán agroferias este lunes 29 y martes 30 de junio en diversos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. en cada uno de los puntos habilitados, que fueron distribuidos en diferentes regiones para facilitar el acceso de los consumidores.

El IMA recordó además que, al momento de la compra, será obligatorio presentar la cédula de identidad personal. Asimismo, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para el traslado de los productos adquiridos durante la jornada.

Calendario de agroferias de la próxima semana

Para el lunes 29 y martes 30 de junio las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

LUNES 29 DE JUNIO

-Coclé: Cooperativa Bajito de San Miguel en el distrito de Penonomé.

-Chiriquí: Escuela de San Isidro en el corregimiento de San Isidro en Bugaba.

-Panamá Este: Parque de Cañita en el distrito de Chepo.

-Veraguas: Plaza Teresa Urriola de López en Montijo cabecera.

MARTES 30 DE JUNIO

-Coclé: Cancha techada de Juan Díaz en el distrito de Antón.

-Herrera: Casa local de Santa Ana en El Limón en el distrito de Santa María.

-Colón: Paseo Marino al lado del Cristo en el distrito de Colón.

-Panamá Oeste: Casa local de Las Margaritas en Los Llanitos en el distrito de Chame.

-Chiriquí: Cancha comunal de Alto Boquete en el distrito de Boquete.

-Panamá: Parque de Cerro Viento (circuvalación) en el corregimiento de Rufina Alfaro en San Miguelito.

-Veraguas: Casa comunal de Zapotillo en el distrito de Las Palmas y en la cancha de El Pedregoso en el corregimiento de Calobre cabecera.

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