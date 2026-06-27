  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil

¿Perdió su cita de Cepanim? Esto es lo que debe hacer, según el MEF

El MEF anuncia reprogramación de citas perdidas para el pago de Cepanim
El MEF anuncia reprogramación de citas perdidas para el pago de Cepanim Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 27/06/2026 16:04
Los beneficiarios que perdieron su cita para retirar Cepanim tendrán una nueva fecha asignada por el MEF.

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) continúa con la entrega del beneficio Cepanim a nivel nacional para las personas que recibieron una notificación con la fecha, hora y centro de pago asignado.

No obstante, la entidad aclaró el procedimiento para aquellos beneficiarios que no pudieron asistir a la cita programada. Según informó el MEF, las citas perdidas serán reprogramadas automáticamente, por lo que no es necesario realizar una nueva solicitud.

Las autoridades recomendaron a los beneficiarios mantenerse atentos a la plataforma de Cepanim y revisar con frecuencia el correo electrónico registrado durante el proceso de inscripción, ya que por esas vías se notificará la nueva fecha, hora y lugar para retirar el beneficio.

El MEF reiteró la importancia de consultar únicamente los canales oficiales para conocer el estado de la cita y evitar inconvenientes durante el proceso de entrega.

Banco Nacional explica cómo cobrar un Cepanim antes de su vencimiento

El Banco Nacional de Panamá informó a los beneficiarios de los Certificados de Pago Negociable por Interés por Mora (Cepanim) que estos documentos tienen una fecha de vencimiento establecida y no pueden hacerse efectivos antes de ese plazo de manera automática.

La entidad explicó que quienes deseen cobrarlos de forma anticipada deberán acogerse a un proceso de negociación voluntaria, en el que se aplicará una tasa de descuento que oscila entre el 4.33 % y el 5.00 % anual, dependiendo del tiempo restante para el vencimiento de cada certificado.

Lo Nuevo