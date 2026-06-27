¿Perdió su cita de Cepanim? Esto es lo que debe hacer, según el MEF

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) continúa con la entrega del beneficio Cepanim a nivel nacional para las personas que recibieron una notificación con la fecha, hora y centro de pago asignado.

No obstante, la entidad aclaró el procedimiento para aquellos beneficiarios que no pudieron asistir a la cita programada. Según informó el MEF, las citas perdidas serán reprogramadas automáticamente, por lo que no es necesario realizar una nueva solicitud.

Las autoridades recomendaron a los beneficiarios mantenerse atentos a la plataforma de Cepanim y revisar con frecuencia el correo electrónico registrado durante el proceso de inscripción, ya que por esas vías se notificará la nueva fecha, hora y lugar para retirar el beneficio.

El MEF reiteró la importancia de consultar únicamente los canales oficiales para conocer el estado de la cita y evitar inconvenientes durante el proceso de entrega.