Bocas del Toro reanuda clases mientras Ño Kribo mantiene suspensión, informa el Meduca

Las condiciones climáticas que afectan distintas zonas del país llevaron al Ministerio de Educación (Meduca) a mantener, para este viernes 21 de agosto de 2026, la suspensión de clases en 172 centros educativos ubicados en la región de Ño Kribo, en la comarca Ngäbe-Buglé.

La medida comprende las zonas escolares N.° 1 a N.° 8 y responde principalmente a las crecidas de ríos y quebradas, además de la saturación de los suelos, factores que pueden dificultar el desplazamiento y poner en riesgo a estudiantes, docentes y personal administrativo.

En contraste, el Meduca confirmó la reanudación de las jornadas académicas en los centros escolares de la provincia de Bocas del Toro.

Las autoridades educativas mantienen vigilancia sobre la situación y coordinan acciones con el Centro de Operaciones de Emergencias, Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, la Gobernación de la comarca Ngäbe-Buglé y otras instituciones.

El llamado de las autoridades es a mantenerse atentos a los comunicados oficiales, mientras continúa el monitoreo de las condiciones meteorológicas y de los niveles de ríos y quebradas en las áreas afectadas.