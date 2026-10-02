Dinámicas urbanas de la extensión de la Línea 2 del Metro de Panamá

La extensión de la Línea 2, fase “A”, la siguiente en la Red Maestra del Metro de Panamá, resulta especialmente oportuna ante la próxima apertura de la Línea 3 y la necesidad de consolidar una red de transporte público en la ciudad más integrada. Su construcción consolidará el acceso del Metro de Panamá al centro urbano de la ciudad de Panamá desde el norte (Línea 1), este (Línea 2) y oeste (Línea 3) a sus principales zonas de empleo, educación, comercio y servicios. ¿Cómo transformará la movilidad y la conexión entre barrios, universidades y centros de empleo? ¿Puede convertirse en una oportunidad para repensar Tumba Muerto y más allá con las vías Manuel E. Batista y Domingo Díaz como un corredor urbano? El recorrido sigue el eje de un corredor urbano importante, el camino de la Tumba Muerto. El término Tumba Muerto aparece en publicaciones de La Estrella de Panamá de 1912 y 1913 para identificar un lugar próximo al antiguo Camino de Las Sabanas. Recuperar y comprender esa memoria territorial también resulta importante frente a los intentos de sustituir nombres populares profundamente arraigados en la ciudad. Este tramo de vía, también nombrado como vía Ricardo J. Alfaro se ha ido densificado progresivamente alrededor de una infraestructura vial que depende de un solo eje principal. En ambos lados, la trama vial es intrincada y poco conectada: prácticamente no existen calles continuas capaces de funcionar como ejes paralelos a la vía Tumba Muerto. Hacia el norte, el tejido residencial no es particularmente extenso, condicionado por la antigua Zona del Canal y el Parque Natural Metropolitano. Existen centralidades claramente definidas, como El Dorado y, más recientemente, Condado del Rey. El resultado se asemeja a un patrón de espina de pescado, donde numerosas calles locales terminan desembocando en una sola arteria. Esta situación plantea un desafío para las nuevas estaciones. Cada una puede convertirse en una especie de embudo hacia el cual converjan automóviles, taxis, peatones y autobuses. Por ello, construir la línea de metro e intervenir simultáneamente en la red vial, las aceras, los cruces peatonales y las rutas alimentadoras traería grandes beneficias adicionales en términos urbanos.

Modernización de paradas de buses y un carril exclusivo para el Metrobús

El ancho de la vía y el camellón central, sumado a los tres carriles de circulación por sentido, facilita la incorporación de una rodadura exclusiva para autobuses complementaría Línea 2 sin afectar significativamente la operación vial. El espacio ya existe, lo que simplifica la intervención, a diferencia del proyecto planteado para la vía España. Además, el eje Tumba Muerto–Manuel Espinosa Batista conserva un amplio espacio central cuyo potencial paisajístico ha sido desaprovechado. No es la competencia de dos sistemas sino la integración de dos modos de transporte que mejoraría la integración con los autobuses y diferentes rutas alimentadoras. Un rediseño de la calle permitiría incorporar áreas verdes y mejorar considerablemente la experiencia urbana del corredor.

La ruta de la extensión de Línea 2

El primer gran reto aparece en las estaciones El Bosque y Condado del Rey. Su importancia no depende únicamente de la línea ferroviaria, sino de la capacidad de conectar los barrios de Limajo, Residencial El Bosque, Linda Vista, Altos de Panamá y Condado del Rey con los sectores próximos de San Miguelito, como los barrios 9 de enero, Los Andes 1 y Los Andes 2 en el corregimiento Amelia Denis de Icaza, distrito de San Miguelito; que en parte son también servidos por Línea 1 con las estaciones Los Andes y Pan de Azúcar. Aquí adquieren especial importancia las rutas alimentadoras y el derecho de vía para la operación de las rutas del transporte público. El sistema de autobuses debería conectar estaciones de distintas líneas y atravesar los barrios residenciales para resolver la denominada última milla. No todos los pasajeros pueden llegar caminando a una estación, especialmente en sectores con topografía accidentada, calles discontinuas y pocas conexiones peatonales o de transporte público. Es el problema de continuidad urbana entre la ciudad de Panamá y San Miguelito e incluso dentro del propio distrito. Los límites administrativos y los barrios de distintos perfiles socioeconómicos se convierten en barreras físicas. La ciudad debe conectar barrios que se han heredado de distintos procesos de urbanización. Con la estación Universidades existe la oportunidad de integrar al sistema de metro el clúster universitario que se ha consolidado a lo largo de Tumba Muerto y que impacta la movilidad cotidiana de estudiantes, profesores y trabajadores, como la UTP, USMA, UIP, Universidad Latina y Universidad de Panamá. ¿Por qué no diseñar entre los equipos académicos de las instituciones privadas un master plan para el diseño de un solo “campus universitario” ?, que haga énfasis en los espacios públicos, la seguridad peatonal y las áreas verdes. También abre la posibilidad de desarrollar vivienda estudiantil y sus complementarios alrededor de la estación. El Dorado se ha consolidado como la principal centralidad del corregimiento de Betania, destino comercial y residencial. La llegada del metro ofrece también la oportunidad de construir un centro cívico que acompañe a la actividad comercial y reorganice el acceso con el interior de los barrios del corregimiento a través de un centro de distribución de pasajeros del transporte público. Mientras que la Estación Universidad de Panamá facilitará el acceso al campus Octavio Méndez Pereira de la Universidad de Panamá además de sectores como Brooklincito en Curundú, el acceso a la vía Transístmica y el sector sur de la vía Argentina en el barrio de El Cangrejo.

La calle 50 y Paitilla