Datos preocupantes

Plena en recursos potenciales América Latina (LAC) presenta sin embargo tendencias alarmantes. Se reseñan sintéticamente algunas.
Nuevo Informe
¿En qué estado se haya el cumplimiento de las metas de desarrollo sostenible de la ONU en LAC? Según un reporte actualizado:
A cuatro años del plazo fijado (2030), solo el 19% se ha alcanzado o avanza al ritmo necesario.
Se enfatiza profundizar mucho más las políticas para avanzar en las metas y “lograr que se transformen en vida cotidiana”.
El informe mundial 2026 de ONU Hábitat muestra una muy aguda crisis de la vivienda. Resalta que: “3.400 millones de personas carecen de acceso a viviendas seguras, protegidas y adecuadas, incluyendo más de 1.000 millones de personas que viven en asentamientos informales y barrios marginales bajo condiciones caracterizadas por la inestabilidad de la tenencia, el hacinamiento, la exposición a riesgos medioambientales y el acceso limitado a servicios básicos”.
En América Latina el Banco de Desarrollo estima que más del 30% de la población de las ciudades habita en condiciones inadecuadas.
Entre otras, una iniciativa ejemplar ha sido el programa de la ONG “Techo”. Se enfoca en construir viviendas básicas para familias en condición de pobreza extrema. Lleva instaladas 150 mil en 18 países.
El plan 2015/2030 de desarrollo sostenible ha sido incluido en las políticas oficiales de buena parte de la región, pero hay una considerable brecha entre las metas y las realidades. El desafío es reducirla mediante alianzas entre políticas públicas activas, empresas privadas responsables y sociedades civiles participativas.
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