Cuando el agua se convierte en arte: la apuesta de 4 Días de Diseño

“Siempre tenemos muy presente cómo la cultura puede contribuir a la defensa de los derechos humanos, a la igualdad de género, a la sostenibilidad y, por supuesto, el tema de las industrias culturales, y cómo ellas pueden a transformar nuestras sociedades es también un tema fundamental”, dijo.

Por su lado, la directora del Centro Cultural de España Casa del Soldado Elena González manifestó que apoyar a iniciativas como ‘4 Días de Diseño’ es una gran satisfacción, sobre todo, por el crecimiento exponencial que ha tenido desde el año pasado al verse robustecido en diversos aspectos tales como a la participación de una gran cantidad de artistas y un mayor patrocinio por parte del Estado y la empresa privada.

“Uno de los grandes valores de ‘4 Días de Diseño’ es su apuesta por la colaboración: reunir artistas, diseñadores, arquitectos y creadores de distintas áreas para generar nuevas ideas y nuevas conversaciones. Como artista, también sé lo importante que es salir de nuestro espacio individual y encontrarnos con otros creativos. En este intercambio evolucionamos, cuestionamos lo que hacemos y encontramos nuevas formas de transformar nuestras ideas”, expresó.

La subdirectora de Economía Creativa del Ministerio de Cultura (MiCultura) Nikole Roquebert ratificó el apoyo estatal a ‘4 Días de Diseño’, aduciendo que esta iniciativa sienta las bases propicias para el encuentro, la creación y el diálogo. Al mismo tiempo, ratificó la intención por parte de la Dirección de Economía Creativa de MiCultura de apoyar todas aquellas iniciativas que dinamicen el ecosistema creativo del país.

La agenda de talleres, conversatorios y charlas - lanzada el pasado 24 de septiembre - se desarrolló en el Museo del Canal Interoceánico, el Museo de Arte Contemporáneo, la Ciudad del Saber, el Parque Omar, la Casa del Soldado y el bar Colectivo.

La muestra artística – que se verá hasta este domingo a las 8:00 pm y cuyo acceso es libre y gratuito – pone el colofón a toda una semana de actividades que no solo pensaron el rol del agua tanto para un país como en las vidas de sus ciudadanos, sino que puso el foco en diversos tópicos como la convivencia en comunidad así como la ponderación del diseño a través de distintas vertientes como el estudio de la historia y la experimentación a través de la gastronomía.

“Hay pintores, arquitectos, diseñadores, ingenieros; hay de todo en la creación. Hay performers , fotógrafos y bailarines. Me encanta conectar a artistas y diferentes personas que están creando piezas que usualmente un artista crearía solo”, agregó Chanis sobre la razón de ser de ‘4 Días de Diseño’.

Su fundador Javier Chanis explicó en el contexto de su segunda edición que el abanico tanto de profesiones como de saberes es lo que fortalece la propuesta de una iniciativa que busca usar el arte como medio de expresión para poner sobre la mesa aquellos temas que merecen la atención de la sociedad.

La plataforma de colaboración interdisciplinaria ‘4 Días de Diseño’ inauguró por todo lo alto la muestra artística de esta segunda edición con una gala en la Casa Club del Parque Omar, cuyo interior se llenó de las distintas visiones que tienen los 40 artistas participantes de esta actividad, quienes presentaron 17 piezas que este año versan sobre un tema de marcada actualidad: el agua y la visión particular que cada artista participante tiene sobre un elemento fundamental para preservar la vida en todas sus expresiones.

Libertad para crear y visionar

Con un ambiente caracterizado por la curiosidad y la creatividad, cientos de personas que formaron parte del público que asistió a la inauguración del pasado 1 de octubre, fueron testigos de un esquema de experimentación artística que también brindó la oportunidad de que no solo artistas, sino familias trabajaran juntas en algo que los unía.

Es el caso de la artista Beatriz Cecilia Paredes, quien destacó en entrevista con La Estrella de Panamá la experiencia de trabajar junto a su hija, la diseñadora y arquitecta María Alejandra Icaza Paredes, en E-CORAL, una instalación integrada por tres esculturas de técnica mixta y una lámpara de mesa que evocan corales y paisajes submarinos. Las piezas fueron elaboradas con alambre recubierto de plástico y concreto, incorporando cables provenientes de tecnologías pasadas y desechadas. El nombre de la obra hace referencia al término e-waste, utilizado para describir los residuos tecnológicos.

Para Paredes, la comunicación fluida, los roles bien definidos, la compatibilidad creativa y la ética laboral fueron fundamentales para desarrollar la propuesta junto a su hija.

La utilización de estos materiales introduce una reflexión sobre la modernidad, la deshumanización y el impacto ambiental de la tecnología, así como sobre la manera en que estos fenómenos afectan tanto la conciencia individual como la colectiva. La instalación también incorpora castillos de arena vaciados en concreto como símbolo de la intervención humana sobre los paisajes naturales y de una ambición que, según las artistas, puede olvidar los delicados equilibrios de cooperación e interdependencia de la naturaleza.

Uno de los ejes centrales de la propuesta es la preservación de los arrecifes de coral, considerados parte esencial del patrimonio natural de Panamá. En un país cuya identidad está profundamente vinculada al agua y al intercambio entre mundos, la obra plantea que proteger los ecosistemas marinos también implica preservar las posibilidades de futuro. “Más que observar un arrecife como un paisaje externo, la obra invita a comprenderlo como un organismo vivo del cual formamos parte”, explicó Paredes.

La propia estructura de la instalación busca transmitir esa fragilidad. Su tejido abierto y etéreo permite que la luz y la mirada atraviesen las piezas, evocando la vulnerabilidad de los arrecifes y de otros ecosistemas amenazados. Al mismo tiempo, el acto de tejer funciona como una metáfora de la conexión entre las distintas formas de vida y del cuidado necesario para reparar aquello que ha sido dañado.

Para Paredes, el trabajo colaborativo también representa una oportunidad para ampliar las posibilidades de su práctica artística. “Trabajar con una profesional de otra disciplina me ha dado la oportunidad de expandir mi lenguaje creativo, de conectar con un nuevo público y de redefinir los límites entre el arte y la funcionalidad”, afirmó. La experiencia, aseguró, demuestra que el intercambio entre disciplinas puede generar nuevas obras y tener un impacto en la práctica profesional futura.

Ese mismo espíritu de colaboración lo sintió Gabriel Wong cuando con su colega Charlie Sotelo creó una ‘Máquina Dispensadora de Nubes’. La misma busca explorar las nubes como agentes ambientales y detonantes de experiencias lúdicas. La instalación conecta fenómenos como la humedad y la lluvia con la memoria, la infancia y la imaginación.

“Queremos poner a la gente a soñar. Más que nada es eso: que el agua también es un vehículo para la imaginación y el sueño. (...) Las nubes son también ese rincón donde se deposita la imaginación, a la que se da rienda suelta durante la infancia. Es como una forma que todos vemos y cada uno ve lo que quiere ver. A veces uno ve una nube y tú ves el universo; alguien ve un perro; alguien ve un león atacando un castillo...”, reflexionó.

Por su lado, la artista Chavela Sicz presenta una obra realizada junto a María José Villacorta, denominada ‘Cartografía del agua’ en la que la sostenibilidad atraviesa tanto los materiales como el proceso creativo. Su propuesta parte del aprovechamiento de materiales descartados por la industria textil y otros sectores. “En una industria tan grande, realmente somos chiquititos, pero muchos chiquititos podemos hacer un gran cambio”, sostiene.

La artista explicó que su trabajo incorpora retazos textiles, materiales plásticos y metálicos, además de elementos recuperados de demoliciones. Su apuesta por la sostenibilidad también se refleja en la manera en que produce sus piezas. Sicz trabaja con técnicas textiles manuales y sin máquinas, una decisión que relaciona con el valor del tiempo y el esfuerzo detrás de cada objeto.

La colaboración con María José Villacorta surgió a partir de una propuesta de Javier Chanis, impulsor de ‘4 Días de Diseño’. Aunque ambas no se conocían previamente ni pertenecían a los mismos círculos creativos, Sicz consideró que el encuentro permitió un intercambio enriquecedor. “Me parece interesante el hecho de que todos hagamos obras en colaboración, porque es muy cursi lo que te voy a decir, pero la vida es en colaboración”, señaló.