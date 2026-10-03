Reputación empresarial en Panamá: líderes, ascensos y nuevos protagonistas en 2026

Banco General, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y Copa Airlines mantienen las tres primeras posiciones del ranking Merco Empresas Panamá 2026, una clasificación que reconoce a las 100 empresas con mejor reputación corporativa y que, en su novena edición, combina las valoraciones de directivos, expertos, ciudadanos y trabajadores. El liderazgo se conserva frente a 2025, pero la lista registra movimientos entre las compañías que completan los primeros diez lugares. Cervecería Nacional sube a la cuarta posición, McDonald’s avanza a la sexta y Grupo Melo ingresa a este grupo, al pasar del puesto 13 al noveno. El estudio reúne 16.492 encuestas, siete evaluaciones y 26 fuentes de información. Además del ranking general, presenta clasificaciones sobre reputación entre la población, presencia digital, atractivo laboral y equipos de comunicación, que permiten observar cómo cambia el reconocimiento de las empresas según el público que las evalúa. Nota de interés: Merco Talento 2026: Conoce a las compañías favoritas para trabajar en Panamá

Un podio que se mantiene

Banco General ocupa el primer lugar con 10.000 puntos, seguido de la ACP, con 9.627, y Copa Airlines, con 9.561. Las puntuaciones se trasladan a una escala que va de 3.000, para la empresa ubicada en el puesto 100, a 10.000, para la que obtiene la mejor valoración. Cervecería Nacional asciende del quinto al cuarto lugar, con 8.486 puntos, mientras que Banco Nacional de Panamá pasa del cuarto al quinto, con 8.319. McDonald’s gana dos posiciones y alcanza el sexto puesto, con 7.709, por delante de Caja de Ahorros, que conserva el séptimo, con 7.705. El grupo lo completan Nestlé, en la octava posición, con 7.622 puntos; Grupo Melo, en la novena, con 7.406; y Banistmo, que mantiene el décimo lugar, con 7.325. La entrada de Grupo Melo coincide con la salida de Supermercados Riba Smith de los diez primeros: pasa del noveno al undécimo puesto. La banca mantiene una presencia importante entre las empresas mejor valoradas. Cuatro entidades financieras figuran en los primeros diez lugares: Banco General, Banco Nacional de Panamá, Caja de Ahorros y Banistmo. A ellas se suman compañías vinculadas al transporte, la logística y la alimentación.

Ascensos e incorporaciones

Los cambios se extienden al resto de la clasificación. La Casa de las Baterías pasa del puesto 17 al 12; Petróleos Delta, del 26 al 13; y Tigo, del 22 al 14. Grupo Rey también avanza, al subir del lugar 30 al 20. Otros ascensos destacados corresponden a Heineken Panamá, que pasa del puesto 53 al 27; Do It Center, del 52 al 32; y Global Bank, del 55 al 36. Empresas Carbone sube del lugar 83 al 49, mientras que Grupo Verdeazul avanza del 94 al 67. Entre los nombres que no figuraban en las primeras cien posiciones de 2025 y aparecen en la edición de 2026 están Credicorp Bank, en el puesto 68; Corporación La Prensa, en el 84; Cobre Panamá, en el 86; y Panamá Ports Company, en el 92. También se incorporan Agencias Motta, Johnson & Johnson, Telered, Super Carnes, Grupo Calesa, Philips, Banco Ficohsa y MMG Bank. Su presencia identifica entradas a las primeras cien posiciones respecto al año anterior; no implica necesariamente que estas empresas sean evaluadas por primera vez.

El reconocimiento cambia según el público

El ranking general convive con resultados distintos en los monitores especializados. En Merco Sociedad, que recoge la valoración de la población general, Café Durán ocupa el primer lugar, seguido de Samsung Electronics y Adidas. Después aparecen Super 99, Pascual, KFC, Supermercados Xtra, Supermercados Riba Smith, Do It Center y Farmacias Arrocha. En la clasificación sobre reputación digital, Copa Airlines encabeza la lista, por delante de Televisora Nacional (TVN) y la ACP. Corporación Medcom y Caja de Ahorros completan los cinco primeros lugares. Este componente analiza publicaciones, opiniones y conversaciones en el ámbito digital e incorpora una evaluación mediante inteligencia artificial. Por su parte, Banco General también lidera el monitor de atractivo laboral, seguido de Banco Nacional de Panamá y Cervecería Nacional. La ACP se sitúa cuarta y Caja de Ahorros, quinta. El componente Merco Talento incluye las opiniones de trabajadores, demandantes de empleo, universitarios y especialistas, entre otras fuentes. La ACP destaca, además, en las evaluaciones de expertos: ocupa el primer puesto entre analistas financieros, periodistas de información económica, catedráticos del área empresarial, organizaciones no gubernamentales y asociaciones de consumidores. Entre los sindicatos, el primer lugar corresponde a Hospital Nacional. La entidad canalera también encabeza la clasificación de mejores equipos de comunicación, seguida de Copa Airlines y Banco Nacional de Panamá. McDonald’s y Banco General completan los cinco primeros lugares de esta evaluación realizada por periodistas.

Innovación, una debilidad persistente

Más allá de las posiciones, el análisis del perfil reputacional identifica áreas donde las empresas reciben menor reconocimiento. En las valoraciones de los directivos, la innovación presenta el balance más negativo entre fortalezas y debilidades: −10,1, frente a −9,9 en 2025. La dimensión internacional también registra un balance negativo, de −5,3, aunque mejora respecto al −6,3 del año anterior. En contraste, destacan positivamente la calidad de la oferta comercial, con +7,5, y los resultados económico-financieros, con +6,1. Entre las variables específicas, transformación digital e inteligencia artificial presenta el balance más desfavorable, con −7,0. Estos datos describen percepciones sobre las empresas seleccionadas por los directivos; no equivalen a una medición de inversión tecnológica. Merco precisa que las fortalezas y debilidades señaladas en este ejercicio no influyen en el ranking.

Cómo se construye la clasificación