Banco General, ACP y Copa lideran el ranking de reputación empresarial en Panamá 2026

Banco General, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y Copa Airlines conservaron los tres primeros lugares del ranking Merco Empresas Panamá 2026, una medición de reputación corporativa que este año reunió 16.492 encuestas, siete evaluaciones y 26 fuentes de información.
Los resultados de la novena edición fueron presentados el 1 de octubre, durante un encuentro celebrado en Banesco, en la capital panameña. Aunque el podio permaneció sin cambios frente a 2025, la clasificación registró movimientos entre las diez organizaciones mejor valoradas y diferencias según las opiniones de expertos, consumidores y públicos digitales.
Banco General encabezó la lista con 10.000 puntos, seguido por la ACP, con 9.627, y Copa Airlines, con 9.561. Estas puntuaciones corresponden a una escala que asigna 10.000 puntos a la organización mejor posicionada y 3.000 a la que ocupa el puesto 100.
La medición combina percepciones de distintos grupos con indicadores empresariales. Por tanto, sus resultados reflejan una evaluación de reputación corporativa construida a partir de varias fuentes, entre ellas directivos, especialistas, ciudadanos y trabajadores.
Uno de los cambios en la parte alta del ranking fue el avance de Grupo Melo, que pasó del puesto 13 al noveno y se incorporó al grupo de las diez organizaciones con mejor reputación.
Cervecería Nacional ascendió del quinto al cuarto lugar, mientras que Banco Nacional de Panamá pasó del cuarto al quinto. McDonald’s subió del octavo al sexto puesto y Caja de Ahorros mantuvo la séptima posición.
Nestlé se ubicó en el octavo lugar, después de ocupar el sexto en 2025, y Banistmo conservó el décimo. Supermercados Riba Smith, que el año anterior figuraba en la novena posición, quedó en el puesto 11.
Fuera de ese grupo también hubo ascensos destacados. Petróleos Delta avanzó del lugar 26 al 13; Tigo, del 22 al 14; y Grupo Rey, del 30 al 20. La Casa de las Baterías pasó del puesto 17 al 12.
Aunque Banco General lideró la clasificación global, la ACP ocupó el primer lugar en las evaluaciones de analistas financieros, periodistas de información económica y catedráticos del área empresarial.
La entidad también encabezó las valoraciones de organizaciones no gubernamentales y asociaciones de consumidores. En cambio, los sindicatos situaron a Hospital Nacional en primera posición, seguido de Pascual y Clínica Hospital San Fernando.
Estas diferencias muestran que el reconocimiento cambia según el público consultado y las variables evaluadas. Los analistas financieros consideran aspectos como gobierno corporativo, estrategia y sostenibilidad ambiental; los periodistas valoran, entre otros factores, transparencia informativa y comunicación.
En la evaluación de la población general, bajo criterios de ética, responsabilidad, reputación y confianza, Café Durán obtuvo el primer puesto. Le siguieron Samsung Electronics, Adidas, Super 99 y Pascual.
Por su parte, Copa Airlines encabezó Merco Digital, seguida de Televisora Nacional (TVN) y la ACP. La autoridad canalera también lideró la clasificación de mejores equipos de comunicación elaborada con las valoraciones de periodistas económicos.
El estudio contó con la participación de 656 directivos empresariales, 283 expertos y 1.845 consumidores, además de 13.662 encuestas de Merco Talento. El componente digital incluyó el análisis de 53.336 menciones, en colaboración con Nethodology.
Las evaluaciones de expertos representan el 34% del resultado final y las de directivos, el 27%. Los monitores especializados aportan el 29%, mientras que los indicadores objetivos tienen un peso del 10%.
Según Merco, el seguimiento de la metodología fue objeto de una revisión independiente de KPMG. La organización señala que la participación de las empresas es gratuita y que se financia mediante la venta de informes confidenciales.
La directora general de Merco Panamá, Raquel Robleda, informó que esta edición incorporó la perspectiva de la inteligencia artificial sobre la percepción empresarial. Más allá de las posiciones, la presentación identificó la innovación y la dimensión internacional como las principales debilidades del perfil reputacional analizado, frente a fortalezas en la oferta comercial y los resultados económicos.
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