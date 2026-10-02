Apatel exige al Estado regular alquileres de corta estancia y niega autoría en fijación de tarifas

La Asociación Panameña de Hoteles (Apatel) exigió al Gobierno la equiparación de condiciones fiscales, laborales y de seguridad sanitaria entre la industria hotelera establecida y los hospedajes de corta estancia comercializados en plataformas digitales. A su vez, el gremio marcó distancia frente a señalamientos que lo vinculan con la elaboración directa de tarifas o medidas regulatorias dirigidas a estas aplicaciones.

A través de un pronunciamiento oficial este viernes 2 de octubre, la organización aclaró que su rol dentro del debate se limita al de un interlocutor técnico del sector privado. El gremio remarcó que la fijación de políticas públicas, la definición de normas jurídicas y la fiscalización del mercado corresponden exclusivamente a las instituciones del Estado.

El reclamo surge ante el crecimiento acelerado de la oferta de hospedaje informal mediante aplicaciones tecnológicas, un modelo que compite directamente con los establecimientos tradicionales.

Según el gremio, mientras las cadenas hoteleras afrontan impuestos, planillas laborales, cuotas a la Caja de Seguro Social (CSS), pólizas de responsabilidad civil y controles sanitarios, gran parte del hospedaje de corta estancia opera al margen de estas exigencias.