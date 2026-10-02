Apatel exige al Estado regular alquileres de corta estancia y niega autoría en fijación de tarifas

La Asociación Panameña de Hoteles (Apatel) exigió al Gobierno la equiparación de condiciones fiscales, laborales y de seguridad sanitaria entre la industria hotelera establecida y los hospedajes de corta estancia comercializados en plataformas digitales. A su vez, el gremio marcó distancia frente a señalamientos que lo vinculan con la elaboración directa de tarifas o medidas regulatorias dirigidas a estas aplicaciones.
A través de un pronunciamiento oficial este viernes 2 de octubre, la organización aclaró que su rol dentro del debate se limita al de un interlocutor técnico del sector privado. El gremio remarcó que la fijación de políticas públicas, la definición de normas jurídicas y la fiscalización del mercado corresponden exclusivamente a las instituciones del Estado.
El reclamo surge ante el crecimiento acelerado de la oferta de hospedaje informal mediante aplicaciones tecnológicas, un modelo que compite directamente con los establecimientos tradicionales.
Según el gremio, mientras las cadenas hoteleras afrontan impuestos, planillas laborales, cuotas a la Caja de Seguro Social (CSS), pólizas de responsabilidad civil y controles sanitarios, gran parte del hospedaje de corta estancia opera al margen de estas exigencias.
Esta asimetría en la carga operativa permite a las plataformas digitales ofrecer precios inferiores, una ventaja tarifaria que, de acuerdo con Apatel, no deriva de una superioridad en la gestión empresarial, sino del incumplimiento de las obligaciones legales que rigen en el país.
El gremio también advirtió una distorsión en la caracterización de los operadores de este mercado. Bajo la figura del pequeño emprendedor o de familias que alquilan una habitación en su residencia, coexisten inversionistas con múltiples bienes inmuebles dedicados exclusivamente al hospedaje turístico comercial.
En el escrito el gremio hotelero matizó que no busca la eliminación de las plataformas digitales ni desconoce su valor en áreas del interior donde la infraestructura hotelera es limitada. No obstante, enfatizó que la libertad de empresa requiere reglas idénticas para todos los actores.
Por último, la asociación rechazó que sectores críticos utilicen los incentivos fiscales otorgados a la hotelería como argumento para evitar la regularización de las plataformas digitales, califica esa postura como una estrategia para evadir la discusión sobre la competencia equitativa en el sector.
“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...
La productora panameña participará en Created in LA, una cumbre que reunirá a creadores digitales, productores y ejecutivos de Disney en Los Ángeles