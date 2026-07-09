Merco Talento 2026: Conoce a las compañías favoritas para trabajar en Panamá

Banco General volvió a ocupar el primer lugar del ranking Merco Talento Panamá 2026, consolidándose como la empresa con mayor capacidad para atraer y fidelizar talento en el país. El listado, presentado este jueves, también ubica en las primeras posiciones al Banco Nacional de Panamá, Cervecería Nacional, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y la Caja de Ahorros.

Completan el top 10 Nestlé, Ricardo Pérez Toyota, McDonald’s, Grupo Melo y Banistmo, de acuerdo con la tercera edición del monitor, que evaluó a 150 empresas mediante una metodología que combina la percepción de trabajadores, universitarios, expertos en recursos humanos, ciudadanos y otros grupos de interés, además de indicadores objetivos de gestión del talento.

Los resultados se dieron a conocer durante un evento organizado por Merco Panamá, donde se destacó que el mercado laboral atraviesa una transformación en la que las organizaciones ya no compiten únicamente con salarios, sino también con su cultura organizacional, oportunidades de desarrollo profesional y capacidad para generar sentido de pertenencia entre sus colaboradores.

La directora de Merco Panamá, Raquel Robleda, señaló que la cultura organizacional se ha convertido en un factor estratégico para fortalecer la reputación y la sostenibilidad de las empresas.

“Los resultados de la tercera edición de Merco Talento Panamá nos confirman una transformación profunda en las expectativas del talento. La empresa es evaluada no solo por su nivel salarial, sino por sus oportunidades de desarrollo”, afirmó Robleda durante la presentación del informe.

Entre los principales hallazgos del estudio figura que el 89 % de los colaboradores de las empresas que integran el top 10 considera que su organización tiene un propósito corporativo claramente definido, mientras que el orgullo de pertenencia alcanzó una calificación promedio de 9,22 sobre 10. La satisfacción general de los trabajadores fue de 8,74, y el índice de recomendación de los empleados a familiares y amigos (eNPS) se ubicó en 64,3 %.

El estudio también encontró diferencias en las prioridades de hombres y mujeres al momento de evaluar un cambio de empleo. Mientras ellos valoran principalmente la remuneración, los beneficios, el ambiente laboral y las oportunidades de crecimiento, ellas otorgan mayor importancia a la reputación de la empresa, el liderazgo, la calidad de vida y el atractivo del sector donde opera la organización.

Merco explicó que esta edición del monitor se elaboró a partir de 13.662 encuestas, incorporó 11 fuentes de información y analizó 6 perspectivas diferentes, incluyendo trabajadores, universitarios, demandantes de empleo, expertos en recursos humanos, académicos, sindicatos, ciudadanos y el entorno digital, además de indicadores de gestión de talento de 46 empresas.

El contexto en el que se presenta el informe refleja los desafíos del mercado laboral panameño. De acuerdo con datos citados por Merco, el 63 % de las empresas del país reporta dificultades para encontrar el talento que necesita, una situación que ha llevado a las organizaciones a fortalecer sus estrategias de fidelización mediante planes de carrera, formación continua, trabajo híbrido, programas de bienestar y el fortalecimiento de su marca empleadora.