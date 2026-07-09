Panamá avanza acuerdos en Mercosur y atrae a Emiratos Árabes

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, confirmó el lanzamiento formal de las negociaciones comerciales con Brasil y el avance de un proceso similar con Argentina, países con los que Panamá ya firmó los Términos de Referencia (TDR).

El titular del MICI detalló los avances de los acuerdos comerciales este miércoles, tras la participación de Panamá en la 68.ª Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados celebrada el 30 de junio de 2026 en Asunción, Paraguay.

Moltó calificó como “muy productivas” las reuniones sostenidas en la cumbre, cuya delegación estuvo liderada por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha.

“Estar sentados en esa mesa (del Mercosur) le permite a Panamá tener voz, tener acceso a muchísima información, sobre todo de un área tan poderosa como es el Mercado Común del Sur”, afirmó el titular del MICI, al recordar que esta es la segunda reunión en la que el país participa como Estado Asociado del bloque.

En el marco del evento, las autoridades panameñas sostuvieron encuentros bilaterales con representantes de los ministerios de Comercio de Paraguay y de Emiratos Árabes Unidos para exponer las ventajas de la plataforma logística local.

“Definitivamente son reuniones que van acercando a las empresas y nos permite a nosotros, como miembros del Ejecutivo, exponerles las ventajas que tiene Panamá para que sea usado como plataforma y como implemento para que empresas del Mercado Común del Sur se establezcan en Panamá”, afirmó el ministro de Comercio e Industrias.

Con respecto a estos acercamientos, Moltó comentó que se conversó sobre oportunidades en diferentes rubros, detallando que Emiratos Árabes Unidos expresó un interés concreto en realizar inversiones en el país. “Hemos hablado con Emiratos de diferentes rubros. Están muy interesados en las inversiones, sobre todo en los proyectos que tiene el Canal de Panamá, en proyectos de infraestructura”, añadió.

Asimismo, en referencia a los acercamientos con Brasil y Argentina, el titular del MICI adelantó que se ha comenzado a trabajar en coordinación con la empresa privada y el sector productivo nacional para evaluar los productos que se podrían incluir dentro de estos acuerdos. “Igualmente se está haciendo con Argentina, con la que ya firmamos los TDR, al igual que Brasil”, dijo Moltó.

Respaldo del sector diplomático y empresarial

Por su parte, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos A. Hoyos, compartió con el sector empresarial las perspectivas de este escenario económico internacional durante un encuentro organizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), el 7 de julio, actividad que sirvió como antesala de la Cena Anual por la Libertad Económica.

Durante su intervención, Hoyos destacó que el país ha consolidado su posición estratégica mediante su plataforma logística, conectividad, centro financiero internacional y un marco jurídico favorable para la inversión extranjera directa.

“Panamá es el cuarto mayor exportador de servicios de América Latina, condición que fortalece su competitividad y lo posiciona como un centro natural para el comercio, la distribución y la prestación de servicios de alto valor agregado”, señaló el viceministro.

El funcionario diplomático explicó que el país cuenta con un ecosistema de zonas económicas especiales y regímenes de incentivos diseñados para atraer empresas internacionales, impulsar la innovación y fomentar nuevas operaciones regionales.

“Debemos mantener una política de inversión con visión estratégica y flexible, capaz de responder a los cambios del entorno económico global y aprovechar las oportunidades derivadas de la integración regional”, subrayó Hoyos.

La presidenta de Apede, Julia De Santics, por su lado, resaltó la importancia de la cooperación público-privada para robustecer el posicionamiento del país en un entorno internacional dinámico. De Santics coincidió en que “Panamá posee ventajas estratégicas para atraer inversiones, entre ellas su plataforma logística, centro financiero, conectividad internacional y ubicación privilegiada”, en un entorno donde la capacidad de adaptación y la construcción de alianzas son claves.

La evaluación de la agenda comercial con el bloque suramericano continuará en la Cena Anual por la Libertad Económica de Apede, que se celebrará bajo el lema “Desafíos y oportunidades de una geopolítica incierta: Las potencialidades de Panamá en el Mercosur” y contará con la ponencia del excanciller de Uruguay, Nicolás Albertoni.

Panamá concretó su ingreso al Mercosur como Estado Asociado el 6 de diciembre de 2024, tras la firma de los acuerdos correspondientes durante la LXV Cumbre de Presidentes del bloque del Cono Sur, a la que participó el presidente de la República, José Raúl Mulino.

No obstante, fue hasta el 13 de octubre del 2025, tras un proceso de discusión en la Asamblea Nacional, que formalizó su incorporación como Estado Asociado del Mercosur a través de la Ley No. 489.

A través de esta ley se aprueba el Acuerdo de Complementación Económica No. 76 entre los estados parte del Mercosur, signatarios del Tratado de Asunción y la República de Panamá, el cual fue suscrito en la ciudad de Montevideo, el 6 de diciembre de 2024.

Con ello, Panamá se convirtió en el primer país de Centroamérica en unirse al Mercosur como Estado Asociado, sumándose a la lista de estados asociados, que incluye a Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam.