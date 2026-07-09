¿Nueva empresa estatal de agua para mejorar inversiones? La propuesta del BID para Panamá

La creación de una empresa nacional de agua potable y saneamiento, 100% estatal y con autonomía administrativa, financiera y operativa, fue presentada como una de las principales propuestas del <b><a href="/tag/-/meta/bid-banco-interamericano-de-desarrollo">Banco Interamericano de Desarrollo (BID)</a></b> para modernizar la gestión del sector hídrico en Panamá. La iniciativa busca fortalecer la gobernanza y mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios.La propuesta fue expuesta durante una cortesía de sala ofrecida por la <b><a href="/tag/-/meta/apede-asociacion-panamena-de-ejecutivos-de-empresas">Junta Directiva de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE)</a></b>, en una sesión encabezada por María Eugenia de la Peña, especialista líder de Agua y Saneamiento del BID en Panamá, junto a <b>Gloria Lugo, representante país del Grupo BID.</b>Al encuentro asistieron presidentes y representantes de los gremios que conforman el Comité Intergremial del Agua, entre ellos APEDE,<b><a href="/tag/-/meta/capac-camara-panamena-de-la-construccion"> la Cámara Panameña de la Construcción</a></b>, la<b><a href="/tag/-/meta/cciap-camara-de-comercio-industrias-y-agricultura-de-panama"> Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá</a></b>, la Asociación de Propietarios de Inmuebles, el Instituto Panameño de Arquitectura y Urbanismo, el <b><a href="/tag/-/meta/sip-sindicato-de-industriales-de-panama">Sindicato de Industriales</a></b>, la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos y el <b><a href="/tag/-/meta/convivienda">Consejo Nacional de Promotores de Vivienda.</a></b>