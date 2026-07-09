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Economía

¿Nueva empresa estatal de agua para mejorar inversiones? La propuesta del BID para Panamá

La sesión estuvo encabezada por María Eugenia de la Peña, especialista líder de Agua y Saneamiento del BID en Panamá, junto a Gloria Lugo, representante país del Grupo BID.
La sesión estuvo encabezada por María Eugenia de la Peña, especialista líder de Agua y Saneamiento del BID en Panamá, junto a Gloria Lugo, representante país del Grupo BID. Apede
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Lourdes García Armuelles
  • 09/07/2026 15:28
Según el BID, el nuevo modelo permitiría superar las limitaciones operativas del IDAAN, otorgando mayor autonomía para gestionar inversiones, contratar personal especializado

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La creación de una empresa nacional de agua potable y saneamiento, 100% estatal y con autonomía administrativa, financiera y operativa, fue presentada como una de las principales propuestas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para modernizar la gestión del sector hídrico en Panamá. La iniciativa busca fortalecer la gobernanza y mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios.

La propuesta fue expuesta durante una cortesía de sala ofrecida por la Junta Directiva de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), en una sesión encabezada por María Eugenia de la Peña, especialista líder de Agua y Saneamiento del BID en Panamá, junto a Gloria Lugo, representante país del Grupo BID.

Al encuentro asistieron presidentes y representantes de los gremios que conforman el Comité Intergremial del Agua, entre ellos APEDE, la Cámara Panameña de la Construcción, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, la Asociación de Propietarios de Inmuebles, el Instituto Panameño de Arquitectura y Urbanismo, el Sindicato de Industriales, la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos y el Consejo Nacional de Promotores de Vivienda.

Durante su exposición, De la Peña explicó que el nuevo modelo permitiría superar las limitaciones operativas del IDAAN, otorgando mayor autonomía para gestionar inversiones, contratar personal especializado, incorporar innovación y ofrecer servicios bajo criterios de eficiencia y sostenibilidad.

Subrayó que la empresa mantendría su carácter público, estaría sujeta a altos estándares de transparencia y gobierno corporativo, y asumiría de manera integral la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, además de brindar apoyo técnico a los sistemas rurales.

La especialista destacó que la transformación deberá implementarse de forma gradual, mediante una hoja de ruta que involucre al Gobierno, la Asamblea Nacional y los diferentes actores del sector.

Valoró además la reciente reactivación del Comité Intergremial del Agua, al considerar que la articulación de los gremios empresariales es clave para construir consensos técnicos y fortalecer las políticas públicas relacionadas con la seguridad hídrica.

En la sesión también se analizaron los principales desafíos del país en materia de agua y saneamiento: fragmentación institucional, brechas de acceso entre zonas urbanas y rurales, limitaciones de financiamiento y necesidad de fortalecer la planificación de largo plazo para garantizar la sostenibilidad del recurso.

“El agua dejó de ser únicamente un tema de infraestructura para convertirse en un tema de competitividad, salud pública y desarrollo nacional. Desde APEDE creemos que Panamá necesita avanzar hacia un modelo de gestión más moderno, eficiente y sostenible”, señaló Giulia De Sanctis, presidenta del gremio.

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