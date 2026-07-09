¿Nueva empresa estatal de agua para mejorar inversiones? La propuesta del BID para Panamá

Durante su exposición, De la Peña explicó que el nuevo modelo permitiría superar las limitaciones operativas del IDAAN, otorgando mayor autonomía para gestionar inversiones, contratar personal especializado, incorporar innovación y ofrecer servicios bajo criterios de eficiencia y sostenibilidad. Subrayó que la empresa mantendría su carácter público, estaría sujeta a altos estándares de transparencia y gobierno corporativo, y asumiría de manera integral la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, además de brindar apoyo técnico a los sistemas rurales. La especialista destacó que la transformación deberá implementarse de forma gradual, mediante una hoja de ruta que involucre al Gobierno, la Asamblea Nacional y los diferentes actores del sector.

Valoró además la reciente reactivación del Comité Intergremial del Agua, al considerar que la articulación de los gremios empresariales es clave para construir consensos técnicos y fortalecer las políticas públicas relacionadas con la seguridad hídrica. En la sesión también se analizaron los principales desafíos del país en materia de agua y saneamiento: fragmentación institucional, brechas de acceso entre zonas urbanas y rurales, limitaciones de financiamiento y necesidad de fortalecer la planificación de largo plazo para garantizar la sostenibilidad del recurso. “El agua dejó de ser únicamente un tema de infraestructura para convertirse en un tema de competitividad, salud pública y desarrollo nacional. Desde APEDE creemos que Panamá necesita avanzar hacia un modelo de gestión más moderno, eficiente y sostenible”, señaló Giulia De Sanctis, presidenta del gremio.