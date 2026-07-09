Alarma en la ONU: Se duplican los casos de violencia sexual en conflictos

El bloque de países presentes en la conferencia condenó el uso de la violencia sexual como táctica de terror por parte de actores tanto estatales como no estatales. El documento acusó que la impunidad persiste debido al estigma, el trauma y el temor generalizado de las sobrevivientes a sufrir represalias.Ante este escenario, exigieron a todas las partes involucradas en conflictos armados el cese inmediato de las hostilidades contra la población civil y plantearon la urgencia de establecer respuestas centralizadas en las víctimas. Esto incluye garantizar un acceso oportuno a la justicia, documentar pruebas con rigor internacional y proveer servicios vitales de salud sexual y reproductiva para la estabilización de las sobrevivientes.