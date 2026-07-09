Alarma en la ONU: Se duplican los casos de violencia sexual en conflictos

El representante permanente de Panamá en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), Eloy Alfaro de Alba, lideró una conferencia de prensa de alto nivel en la que se denunció un incremento crítico y alarmante en los crímenes de violencia sexual en zonas de conflicto bélico.

Este evento se realizó en representación de los Estados signatarios de los Compromisos Compartidos sobre Mujeres, Paz y Seguridad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, junto a delegación de Panamá.

La declaración, emitida en el marco del debate abierto anual sobre esta materia, contó con el respaldo explícito de naciones, como Colombia, Dinamarca, Francia, Grecia, Letonia, Liberia y el Reino Unido.

Durante la comparecencia, el bloque internacional reafirmó su total apoyo al mandato de Pramila Patten, representante especial del secretario general de la ONU sobre la Violencia Sexual en los Conflictos, exigiendo que se le doten de los recursos financieros y operativos necesarios para mantener informes confiables pese a la crisis presupuestaria de la organización.