Canal de Panamá se prepara: 2026 pinta más seco que 2023

En el marco del décimo aniversario de la ampliación del Canal de Panamá,<b><a href="/tag/-/meta/ilya-espino-de-marotta"> la subadministradora Ilya Espino de Marotta </a></b>lanzó una advertencia contundente: el año 2026 podría enfrentar condiciones climáticas tan severas como las registradas en 2023, o incluso peores, debido al fenómeno de El Niño.Espino de Marotta recordó que el Canal ha sabido reinventarse frente a grandes retos, como lo hizo en 2002 con los estudios que dieron paso a la ampliación, y subrayó que ahora el desafío más complejo es el cambio climático. <i><b>'El 2023 fue un año seco y el 2026 viene igual o peor'</b></i>, afirmó, al destacar que la seguridad hídrica es un compromiso no solo con la operación de la vía, sino con más de dos millones de panameños que dependen del agua de los lagos del Canal.La subadministradora repasó la experiencia adquirida durante la ejecución de la ampliación, que involucró a más de 40 mil trabajadores y tecnología de nivel mundial, y señaló que ese aprendizaje ha dejado al Canal con una fuerza laboral altamente capacitada para enfrentar nuevos proyectos. Entre ellos mencionó el embalse del río Indio, que busca garantizar el suministro de agua a largo plazo, y el desarrollo de corredores logísticos y energéticos que refuercen el papel del Canal como ancla del comercio internacional.<i><b>'Así como sobrevivimos al 2023, vamos con mayor fuerza hacia el 2026'</b></i>, subrayó Espino De Marotta, resaltando el compromiso y la innovación de los más de 9,000 colaboradores de la institución.