Reforma al reglamento de la Asamblea avanza con debate sobre sanciones y transparencia

Este martes 7 de julio continúa el segundo debate al reglamento interno de la Asamblea Nacional. Las distintas bancadas del Legislativo comparten sus prioridades.

“El que no va, no cobra. Las exoneraciones a los vehículos, el tema de la transparencia en las actas después de cada comisión o después de cada sesión dentro del Pleno, son temas de transparencia”, apuntó la diputada Grace Hernández.

“Por supuesto, la planilla de la Asamblea Nacional que pueda quedar tanto en la página, que la gente pueda verificar cuánto personal tiene cada diputado, son temas importantes que en verdad pueden corregirse desde el Reglamento Interno”, detalló.

Las reformas al reglamento son un pendiente de más de 15 años. A pesar de ser un proyecto que recoge propuestas de múltiples bancadas, hay críticos como el diputado Luis Eduardo Camacho que consideran que hay temas más importantes que discutir primero.

“Hay ciertos puntos en los que coincido con el diputado, es importante también traer esos proyectos de ley que son de beneficio para el panameño. Pero también el Reglamento Interno es algo que se ha postergado, es lo que permite muchas veces que los diputados puedan faltar hasta un 50% en la Asamblea”, respondió la diputada de Vamos, Alexandra Brenes.

“Somos cargos de representación, somos una representación para los ciudadanos allá adentro. Es importante que todas estas cosas queden reguladas, es decir, si usted falta su trabajo, usted va a recibir un descuento por ese día si no lleva ningún tipo de incapacidad o excusa”, enfatizó Brenes.

Por su parte, el diputado panameñista, José Luis Varela, recordó que se trata de un proyecto en discusión y que todavía pueden haber cambios.

“Hay un proyecto consensuado, no significa que todos estemos de acuerdo con ese proyecto, porque van a haber posiciones diferentes en cada uno”, explicó Varela.

“Hay posiciones que se presentaron de mi parte u otras partes que no fueron aprobadas. Entonces nosotros ahora el segundo debate seguiremos insistiendo y habrá un proyecto nuevo o lo que diga la mayoría de la Asamblea Nacional”, concluyó.