Trump insiste en que Estados Unidos debe controlar Groenlandia y amenaza con retirar tropas de la OTAN

El presidente Donald Trump volvió a reclamar este martes 7 de julio que Groenlandia debería estar bajo control de Estados Unidos y advirtió que podría retirar las tropas estadounidenses de Europa durante la cumbre de la Organización del Atlántico Norte (OTAN) en la ciudad de Ankara, en Turquía.

Trump volvió a generar tensiones entre los aliados de la OTAN al insistir en que Groenlandia debería estar bajo control estadounidense. El mandatario desde 2024 insistió en esta posibilidad e incluso llegó a proponerle a Dinamarca que le compraría Groenlandia.

Las declaraciones fueron realizadas durante una rueda de prensa conjunta con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en el marco de la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara, informó el diario El Mundo.

Según el diaio El Mundo, Trump retomó su interés por el territorio autónomo del Reino de Dinamarca al asegurar que Groenlandia representa un punto estratégico para la seguridad internacional.

El mandatario afirmó que la isla “está rodeada de barcos chinos y rusos” y sostuvo que Estados Unidos no permitirá que esa situación continúe.

Además, criticó al Gobierno de Dinamarca por, según dijo, no invertir lo suficiente en el territorio y aseguró que el país europeo no obtiene beneficios reales de la isla.

“Siempre he pensado que Groenlandia debería estar controlada por Estados Unidos, no por Dinamarca”, declaró Trump, de acuerdo con el periódico español.

Las declaraciones provocaron una rápida reacción de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, quien reiteró que “Groenlandia no está en venta” y recordó que la población del territorio ha expresado que no desea integrarse a Estados Unidos.

La jefa del Gobierno danés pidió además que se respete la soberanía de los países aliados dentro de la OTAN.

Trump también cuestionó el papel de Estados Unidos como principal garante de la seguridad europea.

Durante su intervención afirmó que podría retirar todas las tropas estadounidenses estacionadas en Europa, argumentando que el continente ha cambiado significativamente en las últimas décadas.

Asimismo, lanzó críticas a las políticas migratorias y energéticas de los países europeos.

“Podría retirar a todos los soldados de Europa porque Europa es un lugar muy distinto al de hace 20 años”, manifestó.

También advirtió, según El Mundo, que los gobiernos europeos deben tener “cuidado con la inmigración y con la energía” porque, de lo contrario, “ya no habrá una Europa”.