Groenlandia, detonante de la tercera guerra mundial

Mientras se acentúa la dinámica que definirá el Nuevo orden Económico Mundial, que atravesó la inaceptable intromisión militar norteamericana en Venezuela, aun con todo en contra, Donald Trump advierte al mundo: “Si no tomamos Groenlandia, Rusia o China la tomarán, y no voy a permitir que eso suceda”. A lo largo de la historia, EE.UU. ha expresado varias veces su interés en adquirir Groenlandia, la isla más grande del mundo y que ha estado bajo dominio de Dinamarca por 600 años. Después de la II Guerra Mundial, los norteamericanos ofrecieron 100 millones de dólares en oro para comprarla.

Groenlandia es un territorio autónomo del reino de Dinamarca, aunque Copenhague tiene el control de la política de defensa y exterior. Estados Unidos tiene una base militar en la isla. Desde que volvió a la presidencia en 2025, Donald Trump ha expresado en repetidas ocasiones su deseo de “obtener” Groenlandia para lo cual no ha descartado el uso de la fuerza. Groenlandia es donde se cruzan la crisis climática, recursos valiosos, una geopolítica tensa y nuevos patrones comerciales, tiene 57,000 habitantes tiene miles de millones de barriles de petróleo sin explotar y un vasto suministro de gas natural. Además tiene 25 de los 34 minerales considerados “materias primas críticas”, por ejemplo, materiales utilizados en baterías, como grafito y litio, y otros como uranio. También es rico en valiosos minerales de tierras raras necesarios para la industria de las telecomunicaciones, vehículos eléctricos y turbinas eólicas. Además, se entiende que si su hielo se derrite, remodelaría las costas de todo el mundo, pues tiene suficiente para que los mares del mundo aumenten 7.4 metros.

Donald Trump amenaza con anexar la isla danesa al señalarla como una necesidad de seguridad nacional para Estados Unidos. Frente a tal amenaza, los líderes de Francia, Italia, Polonia, España, Reino Unido y Dinamarca emiten una declaración conjunta que dice”: Groenlandia pertenece a su pueblo”. El Ministerio de Defensa de Dinamarca confirmó hoy que el país está aumentando su presencia militar en Groenlandia y que está trabajando de cerca con los aliados de la OTAN.

De acuerdo con un boletín de prensa, la presencia ampliada iniciada hoy incluye capacidades adicionales como barcos, aviones y soldados. El anuncio se produjo antes de la reunión en Washington entre Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos. Las acciones de Dinamarca han estado acompañadas por un apoyo concreto de los aliados de la OTAN. El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, dijo hoy que su país envió personal militar a Groenlandia a petición de Dinamarca, y señaló que el despliegue está vinculado con los preparativos de la operación “Resistencia Ártica” planeada por Dinamarca. Las Fuerzas Armadas de Suecia confirmaron que personal sueco se encuentra entre el contingente inicial que llegó a la isla. Noruega también ha aportado personal. En una conferencia de prensa ofrecida hoy con su homólogo danés, el ministro de Defensa noruego, Tore Sandvik, dijo que su país enviará dos elementos militares a Groenlandia para “trazar la nueva cooperación entre aliados”.

Más allá de los despliegues militares directos, se ha expreso el apoyo político tanto a nivel nacional como a nivel de la UE. La secretaria de relaciones Exteriores británica, Yvette Cooper, pidió hoy a la OTAN “incrementar su presencia militar y de seguridad en el Ártico” y describió la región como “un frente de competencia geopolítica”. Tal como se prevé, están todas las condiciones para un enfrentamiento militar entre Estados Unidos y la OTAN, antiguos aliados políticos, que pueden dar el campanazo final para una cruenta tercera guerra mundial, donde todos sufriremos sus graves y negativas consecuencias; específicamente Panamá donde nuestro capital geopolítico, el Canal, puede ser declarado objetivo militar de una u otra fuerza en conflicto. Tenemos que imponer el tratado de neutralidad ante cualquier conflicto mundial, solo así podremos estar mas tranquilos y en paz. Abanderados por siempre con la consigna “Panamá es de los panameños”.