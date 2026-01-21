Trump descarta una toma por la fuerza de Groenlandia, y advierte a Europa: “Pueden decir que sí o que no... nos acordaremos”

Ante una gran expectación por sus palabras y después de semanas de agitar el tablero global a cuenta de sus deseos por el territorio semiautónomo danés de Groenlandia, el presidente estadounidense Donald Trump descartó este miércoles 21 de enero en el Foro Económico de Davos (Suiza) una toma por la fuerza de la isla situada dentro del Hemisferio Occidental y en el Ártico. Una ruta codiciada por otras potencias en la esfera geopolítica como Rusia y China.

No obstante, si bien Trump eliminó la posibilidad del envío de tropas estadounidenses para conquistar Groenlandia por la vía militar, el inquilino de la Casa Blanca reivindicó ante una audiencia conformada entre billonarios y jefes de Estado que los Estados Unidos necesitaban al territorio groenlandés para asegurar su seguridad nacional.

Al mismo tiempo, Trump remarcó – al igual que lo hicieron algunos senadores y representantes republicanos estos últimos días – que su país es el único capaz de defender a Groenlandia de las amenazas externas, añadiendo que para Washington solo valía la pena defenderla si la isla se conviertía en un territorio estadounidense.

En tal sentido, Trump hizo un llamado a la apertura de un proceso de negociación que implique la cesión territorial de Groenlandia a Estados Unidos por parte de Dinamarca en unas declaraciones en las que puso en valor el poderío militar de su país, subrayando la dependencia europea de Washington en materia de seguridad. “Sin nosotros [los Estados Unidos], los países ni siquiera funcionan”, dijo citado por el diario The New York Times.

El rotativo neoyorquino, por su parte, pone sobre la mesa que el discurso de Trump encapsuló su visión del poder global, marcada en la necesidad de rubricar y expandir la huella global de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, se hizo eco de la preocupación internacional en torno a su ambigüedad a la hora de afirmar o desmentir un probable uso del Ejército norteamericano para conquistar Groenlandia.

“Nosotros probablemente no obtengamos nada, a menos que yo decide hacer un uso excesivo de la fuerza donde seríamos, francamente, imparables (...) Pero yo no lo haré de ese modo. Esa es probablemente la más grande declaración que estoy haciendo en este momento, porque la gente pensó que yo iba a usar la fuerza. No usaré la fuerza. Todo lo que Estados Unidos está pidiendo es un lugar llamado Groenlandia”, expresó.

Sin embargo, Trump dejó entrever en su discurso – ya sea de manera implícita o explícita - en Davos que ya tiene una batería de medidas arancelarias dispuestas como retaliación a los países europeos que no colaboren en sus deseos de adquirir Groenlandia.

En una alocución – en la que también criticó al Viejo Continente por sus altas tasas migratorias y su predilección por las energías renovables como solución ante el cambio climático – el magnate republicano realizó una advertencia clara a los países europeos, que se oponen a sus planes de conquista sobre la isla danesa: “Ellos tienen una opción. (...) Pueden decir que sí, y nosotros lo apreciaremos mucho, o pueden decir que no. Nosotros nos acordaremos de ello”.