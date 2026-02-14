Presidente de Groenlandia tilda de ‘indignante’ presión de Trump

El presidente de Groenlandia, <b>Jens-Frederik Nielsen</b>, aseguró este sábado que las continuas alusiones del mandatario de Estados Unidos, <b><a href="/tag/-/meta/donald-trump">Donald Trump</a></b>, sobre hacerse con ese territorio autónomo danés han hecho que la isla ártica se haya sentido amenazada por primera vez en su historia.<i>'Los groenlandeses nunca se han sentido amenazados hasta que un aliado los ha amenazado con hacerse con ellos'</i>, dijo Nielsen en un panel de la <b>Conferencia de Seguridad de Múnich</b> sobre ‘Seguridad en el Ártico’, en el que negó que se hayan sentido intimidados por Rusia y por China.Nielsen calificó de <i>'indignante'</i> e <i>'inaceptable'</i> la presión que Groenlandia ha sentido en los últimos meses por parte de Estados Unidos, que ha apelado a la seguridad nacional para justificarlo.<i>'El deseo de controlar Groenlandia sigue estando ahí, pero creo que estamos dando los pasos correctos, también en la cuestión de la seguridad'</i>, afirmó el líder groenlandés, quien cree que la situación sigue siendo <i>'muy seria'</i> y no pueden <i>'bajar los brazos'</i>.Nielsen sostuvo que el camino es el diálogo y el respeto, hablando de forma directa<i> 'a través de los canales apropiados'</i>, en alusión al grupo de trabajo de alto nivel constituido hace unas semanas entre <b>Dinamarca, Groenlandia </b>y<b> Estados Unidos</b>.En esa línea, considera que el anuncio de la misión de la <b><a href="/tag/-/meta/otan-organizacion-del-tratado-del-atlantico-norte">OTAN</a></b> ‘Centinela del Ártico’ es <i>'un paso en la buena dirección' </i>y mostró la disposición de Groenlandia para asumir su responsabilidad.<i>'Hemos vivido durante mucho tiempo en paz y sin grandes tensiones, pero también hemos admitido que ya no hay lugares en el mundo de baja tensión y estamos listos para participar en la construcción de la seguridad en nuestra área'</i>, afirmó.Nielsen negó, al contrario de lo que ha dicho anteriormente Trump, que haya muchos barcos chinos y rusos recorriendo las costas de la isla, si bien dijo que no pueden ser <i>'inocentes'</i> y ven la perspectiva <i>'a largo plazo'</i>.<i>'Queremos seguir siendo parte de la OTAN y queremos cooperar de forma muy estrecha con los países que comparten nuestros valores, como la democracia y el respeto al derecho internacional'</i>, declaró.En el mismo panel, la primera ministra danesa, <b>Mette Frederiksen</b>, reiteró también que la amenaza creada por <b>Trump </b>no ha desaparecido, idea que ya había formulado horas antes en otra discusión en el mismo foro en la que participó también el presidente del Gobierno español, <b>Pedro Sánchez</b>.<i>'Por desgracia, creo que el deseo es el mismo, es algo de lo que hemos hablado mucho. La presión sobre Groenlandia es completamente inaceptable'</i>, dijo Frederiksen.La mandataria danesa afirmó que su país, <b>Groenlandia</b> y sus aliados han sido muy claros en que<i> 'hay cosas sobre las que no puedes hacer compromisos, nuestros valores básicos, el respeto a la soberanía, a la integridad territorial y al derecho de autodeterminación'</i>.El acuerdo de defensa firmado entre <b>Washington</b> y <b>Copenhague</b> en 1953 es la base para discutir sobre seguridad y hace que para Estados Unidos sea <i>'muy fácil'</i> poder aumentar su presencia.<i>'Llegaron a tener 17 bases y 10,000 soldados, ahora tienen solo una y unos 240 soldados. Somos un aliado confiable y si es una cuestión de seguridad común, trabajaremos juntos'</i>, dijo Frederiksen.Para el ministro de Defensa alemán, <b>Boris Pistorius</b>, el debate sobre Groenlandia no tiene tanto que ver con la seguridad para Estados Unidos, <i>'sino sobre otras cosas, por decirlo de forma diplomática'</i>.<i>'Los aliados europeos reaccionamos en unos días y enviamos una señal clara en varias direcciones. Hay que reforzar la seguridad del Ártico, pero también hay que respetar la soberanía en cualquier contexto'</i>, dijo Pistorius.