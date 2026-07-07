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Fútbol

EN VIVO: Suiza vs. Colombia

James Rodríguez de la selección de Colombia.
James Rodríguez de la selección de Colombia. ALEX GRIMM / Getty Images via AFP
Por
Jean-Paul Francis Botello
  • 07/07/2026 14:42
Suiza y Colombia se miden en Vancouver por el último boleto a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026

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4:08 PM
07/07/2026

48'

¡Cerca Snow!

Snow entra al terreno de juego y pone la primera jugada peligrosa del segundo tiempo. Pero su remate se marchó cerca de la portería. Salió Jashari.

4:05 PM
07/07/2026

46'

¡Inicia el segundo tiempo!

3:48 PM
07/07/2026

45+3'

Finaliza el primer tiempo. Nada se mueve en el marcador y se mantienen las cosas 0-0

3:45 PM
07/07/2026

45'

Se adicional 3 minutos

3:43 PM
07/07/2026

41'

Colombia ahora controla el partido con la posesión…

Poco en ataque de los suizos. En dos ocasiones que han llegado, han finalizado la jugada. Pero de ahí no han inquietado a Vargas. En cambio, los colombianos han llegado más a profundidad, pero difícilmente sacan el remate.

3:38 PM
07/07/2026

38'

El partido está bastante cerrado…

Ninguno de los dos da tregua. Mientras siguen descifrando el ataque de cada uno, el juego se concentra mucho en la mitad de la cancha. No hay un dominador claro del partido.

3:33 PM
07/07/2026

32'

¡Otra vez Vargas salvando a Colombia!

Parece que el punto débil de Colombia está en el lateral derecho. Ataca por ahí Suiza con Ndoye, otro tiro cruzado y ataja nuevamente Vargas y se hace con el esférico. Despierta poco a poco Suiza.

3:30 PM
07/07/2026

30'

¡Ahora fue el turno de Suiza!

Cuando nada estaba pasando en el área rival de Colombia, apareció Rieder para poner a trabajar a Vargas. Ataja el portero colombiano un disparo cruzado del suizo y ya toca la puerta el equipo europeo.

3:26 PM
07/07/2026

26'

Se reanuda el partido

3:23 PM
07/07/2026

23'

Pausa de hidratación

3:21 PM
07/07/2026

20'

¡Kobel evita el primero!

Colombia controla hasta el momento el partido, haciendo retroceder a Suiza. Esto lo aprovecha Colombia con Luis Díaz que busca el segundo palo pero vuela Kobel para salvar a los suyos con una gran atajada.

3:17 PM
07/07/2026

16'

La afición colombiana se mete en partido

El partido que se disputa en Vancouver está pintado de amarillo. Muchos colombianos dicen presente en el recinto para ser ese jugador 12 que necesito Colombia.

3:14 PM
07/07/2026

12'

Kobel seguro bajo palos

Tiro libre de Colombia ejecutado por James. Centro al segundo palo, pero hay un rechace defensivo. Vuelven a lanzar el balón al área pero sale de buena manera Kobel para quedarse con el esférico.

3:09 PM
07/07/2026

8'

Primeros minutos de estudio…

Ambos equipos presentan esquemas similares. Usualmente Colombia sale con un 4-2-3-1, sin embargo parte con un 4-3-3 con James desde la derecha.

De esta misma manera sale Suiza con Embolo como eje de ataque y la gran referencia para los suizos.

3:05 PM
07/07/2026

4'

Primeros minutos de ida y vuelta

Este partido promete de muchas acciones. Apenas llevamos cinco minutos y ambos conjuntos ya han pisado área rival. Ambos se quieren meter dentro de los mejores ocho países del mundo.

3:00 PM
07/07/2026

1'

¡Inicia el partido!

2:59 PM
07/07/2026

Suiza sufre una gran baja en su equipo…

Suiza extrañará la figura de Manzambi. Sufrió una lesión en la rodilla en el último entrenamiento antes de este partido por lo que se pierde el encuentro ante Colombia. No está tan siquiera en el banquillo de suplentes.

2:52 PM
07/07/2026

¡Salen los equipos al terreno de juego para escuchar los himnos nacionales y actos protocolares!

2:50 PM
07/07/2026

¡Momento de repasar los 11 titulares de ambos equipos!

Suiza y Colombia salen con toda su artillería. Nadie quiere dejar nada al azar y conseguir ese tan ansiado boleto a la siguiente fase.

11 titular de Suiza: Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodríguez; Freuler, Xhaka, Jashari; Rieder, Embolo y Ndoye.

11 titular de Colombia: Vargas; Mojica, Lucumi, Sánchez, Muñóz; Arias, Lerma, Puerta; Luis Díaz, Suárez y James Rodríguez.

2:47 PM
07/07/2026

¡Suiza y Colombia definen el último boleto a los cuartos de final del Mundial 2026!

¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre Suiza y Colombia! Colombia viene de eliminar a Ghana, mientras que Suiza logró su cometido ante Argelia para llegar a esta instancia.

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