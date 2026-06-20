Juego de Países Bajos contra Suecia del Grupo F

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Gana Países Bajos
Finaliza el partido
Le golpearon la cara
Siguen atendiendo Summerville
Dan cinco minutos adicionales
Se reanuda el partido
Se detienee el encuentro
Fue un golpe no intencional
Le pagaron a Summerville
El balón favorable a Países Bajos
Sale Gakpo de la cancha luego de su buen trabajo
Los goles de Países Bajos son de Brobbey (2), Gakpo (2) y Summerville (1)
Al minuto 89 Crysencio Summerville anota para Países Bajos
Países Bajos se impone a Suecia por 5-1
Gol de Países Bajos
Faltaría 10 minutos de partido
Acción en el centro de la cancha
Pero aparece el portero
Otro tiro de Países Bajos a la portería de Suecia
Portero de Suecia sigue sin complicaciones
Nuevamente tiro a la portería de Países Bajos, pero el portero está en posición
Solo quedarían 15 minutos de partido
Tiro a la portería de Países Bajos, pero el balón se desvía por arriba
Saque lateral de Países Bajos
Suecia domina el balón.
Van 81 minutos de partido
Tercera amonestación contra un jugador de Suecia
Acción en la mitad de la cancha
Recupera el balón Suecia
Van Hecke domina el balón y se impone a Suecia
Saque de meta para Suecia
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Faltan 15 minutos de este partido
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Tarjeta amarilla para Ayari de Suecia
Países Bajos logra el dominio del balón
En este partido el público abucheo la pausa de hidratación
Van 70 minutos de juego
Se reanuda el encuentro
Pausa de hidratación
La acción está en el centro de la cancha
Ahora bajo el ritmo del partido
Isak ahora es uno de los que más está presente en las jugadas
También cambio su dinámica de juego A. Isak para descontrolar a la defensa de Países Bajos
El capitan de Suecia Victor Lindelof en jugada defensiva
Nuevamente Suecia presiona a la defensa de Países Bajos
El autor del gol de Suecia es Elagan
Gol de Suecia
La defensa de Países Bajos llevan el balón al centro de la cancha
El cuarto gol de Países Bajos se logró por la jugada de Gakpo
Son tres cambios
Suecia realiza sus primeros cambios en la alineación
Países Bajos le gana a Suecia 4-0
Tarjeta amarilla para Gudmundsson
Por su lado el portero de Países Bajos ha demostrado eficacia
Suecia intenta llegar a la zona de peligro de Países Bajos
Kristoffer Nordfeldt no ha podido con la eficiencia de Países Bajos
Países Bajos se perfila como uno de los equipos que llegará a la final
El tercer gol de Países Bajos es de Dumfries
Suecia no ha podido con la ofensiva de Países Bajos
Suecia sale al segundo tiempo con mayor ofensiva
Termina el primer tiempo
Malen sigue en la ofensiva
En el primer tiempo el portero Bart Verbruggen sigue bloqueando los balones de Suecia
Pero la defensa de Países Bajos impide el gol tras el tiro de Gyokeres
Tira Gyokeres
Tiro libre de Suecia
Malen es derribado
Dan cuatro minutos de reposición
Posición adelantada y no cuenta el gol de Suecia
Revisan en el VAR
Se analiza la jugada de gol
Fuera de lugar
De Suecia Gudmundsson ha tenido buenos momentos durante el encuentro
Tiro libre a favor de Suecia
Van Hecke domina el balón a los 42 minutos de partido
Bart Verbruggen demuestra su habilidad
Suecia tiene también cuatro remates a la portería contraría
Países Bajos lleva cuatro remates a portería
Se salva Suecia, el balón se desvía de la portería
Van 38 minutos de partido
Nuievamente Países Bajos controlando el balón
El portero de Países Bajos, Bart Verbruggen, han tenido dos sustos a esta altura del encuentro
Lagerbielke intenta jugada
Además de Brobbey el mejor jugador de Países Bajos en el primer tiempo es Malen
Ahora la ofensiva de Países Bajos regreso a la portería de Suecia
La acción en el medio de la cancha. Suecia intenta despertar, pero no puede con la ofensiva de Países Bajos
Van 31 minutos de partido
Avanza la ofensiva de Suecia a la portería de Países Bajos
Suecia recupera el balón
Acción en el medio de la cancha
Portero de Países Bajos controla el balón y evita el primer gol de Suecia
Sigue el dominio del balón de Países Bajos
Se detiene el partido
Países Bajos sigue presionando en el área de Suecia
Suecia intenta tener el balón
Ahora ataca Suecia
Van 19 minutos de partido
Nuevamente el gol es de Brobbey
Sigue la acción del lado de la portería de Suecia
Suecia sigue sin poder tener el control del balón
Tiro de esquina a favor de Países Bajos
Se salva Suecia, otro intento de gol de Países Bajos
Van 10 minutos de partido
Nuevamente Países Bajos intentan una jugada de gol
Tiro libre favorable a Países Bajos
Países Bajos demuestran más efectividad en su ofensiva
El gol fue anotado por Brobbey
Van seis minutos de partido
Suecia aún no logra control del partido
La acción al medio de la cancha
Tiro libre favorable a Suecia
La acción a la mitad de la cancha
Se inicia el partido
Jugadores listos para el comienzo del partido
Los jugadores saludan a los arbitros
Ahora se canta el himno de Suecia
Cantan el himno de los Países Bajos
En breve comienza el partido…
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