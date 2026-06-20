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Fútbol

Juego de Países Bajos contra Suecia del Grupo F

Isak Hien (No.4) de Suecia realiza ejercicios de calentamiento antes del partido del Grupo F de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Países Bajos y Suecia, en el estadio de Houston.
Isak Hien (No.4) de Suecia realiza ejercicios de calentamiento antes del partido del Grupo F de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Países Bajos y Suecia, en el estadio de Houston. MOLLY DARLINGTON | Getty Images via AFP
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 20/06/2026 11:36
Las selecciones de Países Bajos y Suecia se enfrentarán en un partido correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos del Grupo F en la Copa Mundial 2026. Este encuentro es en el NRG Stadium en Houston, Texas.

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20/06/2026

Gana Países Bajos 

1:56 PM
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Finaliza el partido 

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Le golpearon la cara 

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Siguen atendiendo Summerville

1:55 PM
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Dan cinco minutos adicionales 

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Se reanuda el partido 

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Se detienee el encuentro 

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Fue un golpe no intencional

1:54 PM
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Le pagaron a Summerville 

1:53 PM
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El balón favorable a Países Bajos 

1:53 PM
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Sale Gakpo de la cancha luego de su buen trabajo

1:52 PM
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Los goles de Países Bajos son de Brobbey (2), Gakpo (2) y Summerville (1)

1:51 PM
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Al minuto 89 Crysencio Summerville anota para Países Bajos 

1:50 PM
20/06/2026

Países Bajos se impone a Suecia por 5-1

1:50 PM
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Gol de Países Bajos 

1:49 PM
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Faltaría 10 minutos de partido 

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Acción en el centro de la cancha 

1:48 PM
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Pero aparece el portero 

1:48 PM
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Otro tiro de Países Bajos a la portería de Suecia 

1:47 PM
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Portero de Suecia sigue sin complicaciones 

1:46 PM
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Nuevamente tiro a la portería de Países Bajos, pero el portero está en posición 

1:45 PM
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Solo quedarían 15 minutos de partido 

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Tiro a la portería de Países Bajos, pero el balón se desvía por arriba 

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Saque lateral de Países Bajos 

1:43 PM
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Suecia domina el balón.

1:43 PM
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Van 81 minutos de partido 

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Tercera amonestación contra un jugador de Suecia 

1:40 PM
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Acción en la mitad de la cancha 

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Recupera el balón Suecia 

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Van Hecke domina el balón y se impone a Suecia 

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Saque de meta para Suecia 

qu

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Faltan 15 minutos de este partido 

uw

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Tarjeta amarilla para Ayari de Suecia 

1:35 PM
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Países Bajos logra el dominio del balón

1:34 PM
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En este partido el público abucheo la pausa de hidratación

1:34 PM
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Van 70 minutos de juego 

1:33 PM
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Se reanuda el encuentro 

1:30 PM
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Pausa de hidratación 

1:28 PM
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La acción está en el centro de la cancha 

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Ahora bajo el ritmo del partido 

1:25 PM
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Isak ahora es uno de los que más está presente en las jugadas 

1:25 PM
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También cambio su dinámica de juego A. Isak para descontrolar a la defensa de Países Bajos

1:24 PM
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El capitan de Suecia Victor Lindelof en jugada defensiva 

1:22 PM
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Nuevamente Suecia presiona a la defensa de Países Bajos

1:21 PM
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El autor del gol de Suecia es Elagan 

1:19 PM
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Gol de Suecia 

1:18 PM
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La defensa de Países Bajos llevan el balón al centro de la cancha

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El cuarto gol de Países Bajos se logró por la jugada de Gakpo

1:16 PM
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Son tres cambios 

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Suecia realiza sus primeros cambios en la alineación

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Países Bajos le gana a Suecia 4-0

1:15 PM
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Gol de Países Bajos 

1:14 PM
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Tarjeta amarilla para Gudmundsson 

1:13 PM
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Por su lado el portero de Países Bajos ha demostrado eficacia 

1:13 PM
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Suecia intenta llegar a la zona de peligro de Países Bajos 

1:12 PM
20/06/2026

Kristoffer Nordfeldt no ha podido con la eficiencia de Países Bajos 

1:11 PM
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Países Bajos se perfila como uno de los equipos que llegará a la final 

1:10 PM
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El tercer gol de Países Bajos es de Dumfries 

1:09 PM
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Suecia no ha podido con la ofensiva de Países Bajos 

1:08 PM
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Gol de Países Bajos 

1:07 PM
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Suecia sale al segundo tiempo con mayor ofensiva 

1:06 PM
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Se reanuda el partido 

12:50 PM
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Termina el primer tiempo

12:49 PM
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Malen sigue en la ofensiva 

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En el primer tiempo el portero Bart Verbruggen sigue bloqueando los balones de Suecia 

12:48 PM
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Pero la defensa de Países Bajos impide el gol tras el tiro de Gyokeres

12:47 PM
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Tira Gyokeres 

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Tiro libre de Suecia 

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Malen es derribado 

12:45 PM
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Dan cuatro minutos de reposición 

12:45 PM
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Posición adelantada y no cuenta el gol de Suecia 

12:45 PM
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Revisan en el VAR 

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Se analiza la jugada de gol 

12:44 PM
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Fuera de lugar 

12:44 PM
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Gol de Suecia 

12:44 PM
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De Suecia Gudmundsson ha tenido buenos momentos durante el encuentro 

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Tiro libre a favor de Suecia 

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Van Hecke domina el balón a los 42 minutos de partido 

12:41 PM
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Bart Verbruggen demuestra su habilidad 

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Suecia tiene también cuatro remates a la portería contraría 

12:40 PM
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Países Bajos lleva cuatro remates a portería

12:40 PM
20/06/2026

Se salva Suecia, el balón se desvía de la portería 

12:39 PM
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Van 38 minutos de partido 

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20/06/2026

Nuievamente Países Bajos controlando el balón

12:37 PM
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El portero de Países Bajos, Bart Verbruggen, han tenido dos sustos a esta altura del encuentro 

12:36 PM
20/06/2026

Lagerbielke intenta jugada 

12:35 PM
20/06/2026

Además de Brobbey el mejor jugador de Países Bajos en el primer tiempo es Malen 

12:34 PM
20/06/2026

Ahora la ofensiva de Países Bajos regreso a la portería de Suecia 

12:32 PM
20/06/2026

La acción en el medio de la cancha. Suecia intenta despertar, pero no puede con la ofensiva de Países Bajos 

12:32 PM
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Van 31 minutos de partido 

12:30 PM
20/06/2026

Avanza la ofensiva de Suecia a la portería de Países Bajos 

12:29 PM
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Suecia recupera el balón 

12:29 PM
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Acción en el medio de la cancha

12:29 PM
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Portero de Países Bajos controla el balón y evita el primer gol de Suecia 

12:28 PM
20/06/2026

Sigue el dominio del balón de Países Bajos 

12:27 PM
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Se detiene el partido

12:26 PM
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Se reanuda el partido 

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Pausa de hidratación 

12:22 PM
20/06/2026

Países Bajos sigue presionando en el área de Suecia 

12:21 PM
20/06/2026

Suecia intenta tener el balón 

12:20 PM
20/06/2026

Ahora ataca Suecia 

12:19 PM
20/06/2026

Van 19 minutos de partido 

12:17 PM
20/06/2026

Nuevamente el gol es de Brobbey

12:16 PM
20/06/2026

Gol de Países Bajos 

12:15 PM
20/06/2026

Sigue la acción del lado de la portería de Suecia 

12:15 PM
20/06/2026

Suecia sigue sin poder tener el control del balón

12:12 PM
20/06/2026

Tiro de esquina a favor de Países Bajos 

12:11 PM
20/06/2026

Se salva Suecia, otro intento de gol de Países Bajos 

12:10 PM
20/06/2026

Van 10 minutos de partido

12:09 PM
20/06/2026

Nuevamente Países Bajos intentan una jugada de gol

12:08 PM
20/06/2026

Tiro libre favorable a Países Bajos 

12:08 PM
20/06/2026

Países Bajos demuestran más efectividad en su ofensiva

12:07 PM
20/06/2026

El gol fue anotado por Brobbey

12:06 PM
20/06/2026

Van seis minutos de partido 

12:05 PM
20/06/2026

Gol de Países Bajos 

12:04 PM
20/06/2026

Suecia aún no logra control del partido 

12:04 PM
20/06/2026

La acción al medio de la cancha 

12:02 PM
20/06/2026

Tiro libre favorable a Suecia 

12:02 PM
20/06/2026

La acción a la mitad de la cancha 

12:00 PM
20/06/2026

Saque de meta para Suecia 

12:00 PM
20/06/2026

Se inicia el partido 

11:59 AM
20/06/2026

Jugadores listos para el comienzo del partido

11:56 AM
20/06/2026

Los jugadores saludan a los arbitros

11:54 AM
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Ahora se canta el himno de Suecia 

11:53 AM
20/06/2026

Cantan el himno de los Países Bajos 

11:37 AM
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11:37 AM
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En breve comienza el partido…

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