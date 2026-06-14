Mundial 2026: estos son los cuatro partidos que se juegan hoy domingo 14 de junio

La <b><a href="/tag/-/meta/copa-mundial-de-la-fifa">Copa Mundial de la FIFA 2026</a></b> continúa este domingo 14 de junio con una jornada cargada de emociones y el debut de varias selecciones que buscarán arrancar con buen pie su camino hacia los octavos de final.La actividad estará centrada en los grupos E y F, con cuatro encuentros que se disputarán en estadios de Estados Unidos y México.Alemania, Países Bajos, Japón, Suecia, Ecuador y Costa de Marfil son algunos de los equipos que verán acción en una fecha que promete grandes duelos y que mantiene la expectativa de millones de aficionados alrededor del mundo.<b>Partidos del Mundial 2026 para hoy, domingo 14 de junio</b><b>Alemania vs. Curazao</b>Hora en Panamá: 12:00 m.Grupo: EEstadio: Houston, en la ciudad de Houston, Estados Unidos.El conjunto alemán parte como favorito en su estreno mundialista, mientras que Curazao buscará dar una de las primeras sorpresas del campeonato.<b>Países Bajos vs. Japón</b>Hora en Panamá: 3:00 p.m.Grupo: FEstadio: Dallas, en la ciudad de Dallas, Estados Unidos.Este será uno de los partidos más atractivos de la jornada, con dos selecciones que suelen protagonizar actuaciones destacadas en las Copas del Mundo.<b>Costa de Marfil vs. Ecuador</b>Hora en Panamá: 6:00 p.m.Grupo: EEstadio: Filadelfia, en la ciudad de Filadelfia, Estados Unidos.El combinado ecuatoriano buscará comenzar sumando tres puntos ante una selección marfileña que también llega con aspiraciones de avanzar a la siguiente fase.<b>Suecia vs. Túnez</b>Hora en Panamá: 9:00 p.m.Grupo: FEstadio: Monterrey, en la ciudad de Monterrey, México.La jornada cerrará con este duelo entre europeos y africanos, que se jugará en territorio mexicano y que podría ser clave para las aspiraciones de ambos equipos en el Grupo F.<b>Así avanza el Mundial 2026</b>Con estos cuatro compromisos, la Copa del Mundo sigue tomando ritmo en una edición histórica que por primera vez reúne a 48 selecciones y se celebra de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá.Mientras los aficionados ya disfrutan de los primeros encuentros del torneo, la expectativa también crece por el debut de otras selecciones favoritas y por el inicio de la participación de Panamá, que integra el Grupo L junto a Inglaterra, Ghana y Croacia.Este domingo, los focos estarán puestos en los estrenos de Alemania, Países Bajos y Ecuador, en una jornada que promete goles, emociones y los primeros movimientos importantes en la tabla de posiciones de los grupos E y F del Mundial 2026.