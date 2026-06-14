Mundial 2026: estos son los cuatro partidos que se juegan hoy domingo 14 de junio

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este domingo 14 de junio con una jornada cargada de emociones y el debut de varias selecciones que buscarán arrancar con buen pie su camino hacia los octavos de final.

La actividad estará centrada en los grupos E y F, con cuatro encuentros que se disputarán en estadios de Estados Unidos y México.

Alemania, Países Bajos, Japón, Suecia, Ecuador y Costa de Marfil son algunos de los equipos que verán acción en una fecha que promete grandes duelos y que mantiene la expectativa de millones de aficionados alrededor del mundo.

Partidos del Mundial 2026 para hoy, domingo 14 de junio

Alemania vs. Curazao

Hora en Panamá: 12:00 m.

Grupo: E

Estadio: Houston, en la ciudad de Houston, Estados Unidos.

El conjunto alemán parte como favorito en su estreno mundialista, mientras que Curazao buscará dar una de las primeras sorpresas del campeonato.

Países Bajos vs. Japón

Hora en Panamá: 3:00 p.m.

Grupo: F

Estadio: Dallas, en la ciudad de Dallas, Estados Unidos.

Este será uno de los partidos más atractivos de la jornada, con dos selecciones que suelen protagonizar actuaciones destacadas en las Copas del Mundo.

Costa de Marfil vs. Ecuador

Hora en Panamá: 6:00 p.m.

Grupo: E

Estadio: Filadelfia, en la ciudad de Filadelfia, Estados Unidos.

El combinado ecuatoriano buscará comenzar sumando tres puntos ante una selección marfileña que también llega con aspiraciones de avanzar a la siguiente fase.

Suecia vs. Túnez

Hora en Panamá: 9:00 p.m.

Grupo: F

Estadio: Monterrey, en la ciudad de Monterrey, México.

La jornada cerrará con este duelo entre europeos y africanos, que se jugará en territorio mexicano y que podría ser clave para las aspiraciones de ambos equipos en el Grupo F.

Así avanza el Mundial 2026

Con estos cuatro compromisos, la Copa del Mundo sigue tomando ritmo en una edición histórica que por primera vez reúne a 48 selecciones y se celebra de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá.

Mientras los aficionados ya disfrutan de los primeros encuentros del torneo, la expectativa también crece por el debut de otras selecciones favoritas y por el inicio de la participación de Panamá, que integra el Grupo L junto a Inglaterra, Ghana y Croacia.

Este domingo, los focos estarán puestos en los estrenos de Alemania, Países Bajos y Ecuador, en una jornada que promete goles, emociones y los primeros movimientos importantes en la tabla de posiciones de los grupos E y F del Mundial 2026.