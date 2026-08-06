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Decomisan un arma a estudiante del Instituto José Dolores Moscote y suspenden las clases

Al lugar acudieron unidades de la Policía de la Niñez y la Adolescencia.
Al lugar acudieron unidades de la Policía de la Niñez y la Adolescencia. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Leiny Pérez
  • 06/08/2026 13:40
El hallazgo ocurrió durante una inspección de rutina en el turno matutino

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Un estudiante de décimo grado del Bachillerato en Turismo del Instituto José Dolores Moscote fue sorprendido este jueves 6 de agosto con un arma de fuego dentro del plantel, informaron las autoridades del centro educativo.

El hallazgo se produjo durante una inspección de rutina realizada en las aulas del turno matutino, lo que activó los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones.

Tras el incidente, la dirección del colegio suspendió las clases tanto en la jornada matutina como en la vespertina, mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.

Al lugar acudieron unidades de la Policía de la Niñez y la Adolescencia, así como del Grupo Lince, para atender la situación.

Hasta el momento, las autoridades no han informado qué tipo de arma fue decomisada, cómo ingresó al centro educativo ni si el estudiante enfrentará cargos o medidas adicionales.

El Ministerio de Educación (Meduca) tampoco ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido.

El Instituto José Dolores Moscote, ubicado en el corregimiento de Parque Lefevre, distrito de Panamá, alberga una población estudiantil de aproximadamente 3,300 alumnos distribuidos entre los turnos matutino y vespertino.

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