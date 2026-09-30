Balbina Herrera responde a la censura del PRD: “Que me censuren por denunciar”

La secretaria general del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Balbina Herrera, respondió a la censura emitida por la dirección nacional del colectivo y defendió la carta que envió a la bancada sobre las reformas al Código Electoral. Herrera sostiene que su actuación respondió a una preocupación concreta sobre los artículos 100 y 101 del proyecto de reformas electorales, los cuales, según explica, inciden directamente en la estructura interna del PRD y en la representación legal del partido. Su versión contrasta con la resolución aprobada por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y el Consejo Directivo Nacional (CDN), que desautorizó la carta y señaló que Herrera presentó como institucional una posición que, según esos organismos, no contó con aprobación previa. Herrera: “En ningún momento se discutió” En su respuesta, Herrera centra parte de su defensa en la reunión del CEN del 22 de septiembre. Según su relato, esa reunión se extendió de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. y tuvo como tema principal la inscripción prevista para el 11 de octubre. La secretaria general asegura que incluyó otros asuntos en el punto de temas varios, entre ellos un informe sobre encuentros con autoridades locales, una comunicación del contralor general de la República y asuntos relacionados con el cierre del quinto quinquenio y el Tribunal Electoral. Herrera afirma que los artículos 100 y 101 de la reforma electoral no fueron discutidos ni siquiera informados en esa reunión. “En ningún momento se discutió lo que era la reforma electoral y su artículo 100 y el 101”, sostuvo. Su argumento busca responder directamente al cuestionamiento de la dirección del PRD sobre la forma en que planteó sus reparos a la bancada.

El punto de conflicto: los artículos 100 y 101

El centro de la disputa está en dos disposiciones incorporadas al proyecto de reformas al Código Electoral. El artículo 100 plantea un cambio relacionado con la representación legal de los partidos políticos. En el caso del PRD, la modificación genera una discusión porque actualmente esa función corresponde a la Secretaría General, mientras la propuesta establece que recaiga en la Presidencia del partido. Herrera sostiene que esa modificación afecta directamente la estructura interna del PRD. La secretaria general también cuestiona el artículo 101. Según su explicación, las nóminas internas se elegirían por mayoría mediante listas cerradas, sin representación de las minorías. Para Herrera, ambos cambios requieren una discusión dentro de las estructuras del partido y no pueden definirse únicamente mediante una reforma legal. “La bancada tiene su propia autonomía” Herrera también defiende el mecanismo que utilizó para plantear sus preocupaciones. Explica que envió una nota directamente a la bancada del PRD porque, a su juicio, se trata de un procedimiento normal ante una discusión legislativa que afecta la organización interna del colectivo. La secretaria general insiste en que la bancada mantiene su autonomía y que su carta buscó advertir sobre las implicaciones de las modificaciones. Su posición coincide con lo que planteó en la carta del 28 de septiembre, cuando pidió a los diputados defender la autonomía organizativa y la estructura interna del partido frente a los cambios introducidos al proyecto de Ley 699.

Herrera invoca la Constitución