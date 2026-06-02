Senniaf da seguimiento a presunto caso de agresión y amenazas contra estudiante en Veraguas

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) informó este martes 2 de junio, que su equipo técnico de la regional de Veraguas acudió a un centro educativo de la provincia para dar seguimiento a un presunto caso de agresión y amenazas con arma blanca contra un estudiante de 13 años.

De acuerdo con la institución, la visita se realizó luego de que se divulgara información sobre un incidente en el que el adolescente habría sido víctima de agresiones y amenazas por parte de otros estudiantes del plantel.

Como parte de las acciones iniciales, personal de Senniaf sostuvo una reunión con el director del centro educativo para conocer las medidas administrativas y disciplinarias adoptadas por la escuela ante los hechos reportados.

Posteriormente, el equipo técnico se reunió con los padres del menor, quienes acudieron al plantel para proporcionar información relacionada con la situación que involucra a su hijo. Durante el encuentro, los especialistas escucharon las inquietudes de la familia, ofrecieron orientación y coordinaron las acciones de seguimiento correspondientes.

La entidad destacó que todas las intervenciones se desarrollan priorizando la protección integral del adolescente, así como la garantía de sus derechos y bienestar.

Senniaf señaló que continuará monitoreando el caso dentro del marco de sus competencias, velando por el interés superior del menor y el respeto a su privacidad.

Asimismo, reiteró su compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes, promoviendo entornos seguros y libres de violencia mediante el trabajo conjunto con las autoridades competentes.