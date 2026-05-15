Bullying en Panamá alcanza niveles alarmantes: expertos piden acción urgente

Representantes de la fundación Somos Voz, No Silencio advirtieron sobre el aumento de los casos de bullying y las afectaciones a la salud mental de estudiantes en Panamá, una problemática que aseguran ya alcanzó niveles alarmantes y requiere una respuesta urgente de las autoridades, los centros educativos y las familias.

Durante una entrevista para TVN Noticias, Irma Elena Ruiz y la psicóloga Caridad García señalaron que el acoso escolar se ha vuelto cada vez más frecuente y visible, impulsado también por el impacto de las redes sociales y el temor de muchas familias a denunciar.

“Ocho de cada diez estudiantes en Panamá, lamentablemente, están sufriendo de bullying o acoso escolar. Es una problemática urgente”, afirmó Ruiz.

Las representantes de la fundación alertaron que, a pocas semanas del inicio del año lectivo 2026, ya se habían registrado dos víctimas fatales relacionadas con situaciones de salud mental y presunto acoso escolar, lo que consideran una señal de alarma sobre la gravedad del problema.

Ruiz explicó que muchas denuncias permanecen ocultas debido al miedo de estudiantes y padres de familia a sufrir represalias dentro de los planteles educativos.

“Nos llama mucho la atención, padres con mucho temor por el poder que tienen otros padres de familia y le pueden hacer algo a sus hijos o simplemente aislarlos de todas las actividades”, expresó.

Por su parte, García indicó que, aunque los valores y la empatía deben fortalecerse desde el hogar, las escuelas también tienen una responsabilidad importante, especialmente cuando existen entornos familiares disfuncionales.

Un llamado a la cuidadanía

Las declaraciones surgen en medio del caso de una estudiante del Instituto Panamericano (IPA), cuyo estado de vulnerabilidad fue difundido en redes sociales y abrió nuevamente el debate sobre el bullying en los centros educativos.

Ante este hecho, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) informó que inició una investigación preliminar para determinar las circunstancias del caso y reiteró el llamado a niños, niñas y adolescentes a denunciar cualquier situación de acoso escolar y buscar apoyo oportunamente.

La entidad indicó además que mantiene coordinación con las familias y las instituciones correspondientes para garantizar la protección integral de los menores afectados.

El Instituto Panamericano sostuvo en un comunicado que, de acuerdo con los antecedentes manejados por el plantel, el caso de la estudiante no estaría relacionado con bullying, aunque afirmaron que colaborarán con las investigaciones y brindarán apoyo a la menor y a su familia.