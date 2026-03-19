Senniaf descarta casos de niñas embarazadas de 8 y 9 años en albergues

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) informó a la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, este 18 de marzo que actualmente no existen casos de niñas de entre 8 y 9 años en estado de embarazo dentro de los albergues administrados por la institución.

La aclaración fue emitida mediante una nota oficial, firmada por la directora general, Lilibeth Cárdenas, en respuesta a una solicitud de información remitida por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y Carles de Arango.

Esa petición surgió tras la circulación de informes que sugerían posibles casos de gestación infantil en los Centros de Protección Integral, ubicados en Tocumen y La Chorrera.

Tras realizar las verificaciones correspondientes y revisar los registros oficiales de estos centros, la Senniaf confirmó que no se mantienen casos actuales en el rango de edad de 8 a 9 años, ni se han reportado situaciones similares en dichos albergues bajo su administración.

Como parte del proceso de transparencia, la institución también hizo referencia a un antecedente registrado en diciembre de 2021, cuando el Juzgado Segundo de Niñez y Adolescencia remitió a una menor de 8 años con cinco meses de gestación a un centro de protección.

En ese momento, la niña fue atendida en el Hogar María Guadalupe y, tras el nacimiento de su hijo, ambos fueron trasladados al Hogar San José de Malambo. Según la entidad, actualmente la menor se encuentra reintegrada a su núcleo familiar en la provincia de Panamá Oeste.

Cárdenas indicó que se adjuntaron memorandos autenticados del Departamento de Abuso y Violencia, así como de los Centros de Atención Integral, con el fin de sustentar oficialmente la inexistencia de nuevos casos.