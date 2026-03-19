Senniaf descarta casos de niñas embarazadas de 8 y 9 años en albergues

<a href="/tag/-/meta/senniaf-secretaria-nacional-de-ninez-adolescencia-y-familia">La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf)</a> informó a <a href="/tag/-/meta/beatriz-carles-de-arango">la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango</a>, este 18 de marzo que actualmente no existen casos de niñas de entre 8 y 9 años en estado de embarazo dentro de los albergues administrados por la institución.La aclaración fue emitida mediante una nota oficial, firmada por la directora general, <b>Lilibeth Cárdenas</b>, en respuesta a una solicitud de información remitida por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y Carles de Arango.Esa petición surgió tras la circulación de informes que sugerían posibles casos de gestación infantil en los Centros de Protección Integral, ubicados en <b>Tocumen</b> y <b>La Chorrera</b>.Tras realizar las verificaciones correspondientes y revisar los registros oficiales de estos centros, la Senniaf confirmó que no se mantienen casos actuales en el rango de edad de 8 a 9 años, ni se han reportado situaciones similares en dichos albergues bajo su administración.Como parte del proceso de transparencia, la institución también hizo referencia a un antecedente registrado en diciembre de 2021, cuando el Juzgado Segundo de Niñez y Adolescencia remitió a una menor de 8 años con cinco meses de gestación a un centro de protección.En ese momento, la niña fue atendida en el <b>Hogar María Guadalupe</b> y, tras el nacimiento de su hijo, ambos fueron trasladados al <b>Hogar San José de Malambo</b>. Según la entidad, actualmente la menor se encuentra reintegrada a su núcleo familiar en la provincia de Panamá Oeste.Cárdenas indicó que se adjuntaron memorandos autenticados del <b>Departamento de Abuso y Violencia</b>, así como de los Centros de Atención Integral, con el fin de sustentar oficialmente la inexistencia de nuevos casos.