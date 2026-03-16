Hallazgos alarmantes en albergues: reportan embarazos en niñas de 8 y 9 años

La presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional de Panamá, la diputada Alexandra Brenes, reveló en una entrevista en TVN Noticias que recientes inspecciones realizadas en albergues del país, motivadas por denuncias sobre sus condiciones, permitieron detectar múltiples irregularidades relacionadas con la infraestructura, la atención y la disponibilidad de personal especializado.

Entre los hallazgos más preocupantes, la legisladora mencionó casos de embarazos en niñas de entre 8 y 9 años, una situación que calificó como alarmante. Según Brenes, en uno de los centros visitados se encontraban entre 12 y 15 menores, cifra que varía constantemente debido al movimiento y traslados de los residentes.

La diputada también indicó que muchas de las niñas provienen de comarcas indígenas, por lo que consideró necesario reforzar las acciones de prevención, acompañamiento y protección para menores en situación de vulnerabilidad en estas regiones.

Durante las inspecciones, además, se identificaron diferencias en la atención entre los albergues administrados directamente por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) y aquellos gestionados por organizaciones privadas, donde —según explicó— existe una mayor presencia de profesionales de la salud y especialistas en el área psicológica.

Los hallazgos forman parte de un proceso de supervisión realizado tras denuncias públicas sobre posibles irregularidades en estos centros. En ese contexto, Brenes presentó una denuncia ante el Ministerio Público de Panamá por presuntos delitos de abuso sexual, maltrato al menor e incumplimiento de deberes de los servidores públicos.

El caso generó un amplio debate público y derivó en cambios recientes en la dirección de la Senniaf, entidad que actualmente es dirigida por Lilibeth Cárdenas.