Las 5 noticias que marcan la tarde | 18 de marzo

Tragedia en Juan Díaz: muere trabajadora de aseo atropellada

Una funcionaria de aseo, conocida como “hormiguita”, falleció tras ser atropellada por un bus tipo “diablo verde” en Juan Díaz, en un hecho que ha generado indignación.

El caso ha causado mayor conmoción debido a que otra trabajadora resultó gravemente herida en el mismo incidente. La sobreviviente ha pedido justicia, mientras crece el llamado a reforzar la seguridad vial, especialmente para quienes laboran en las calles.

Combustibles suben desde este 20 de marzo

El precio de los combustibles volverá a golpear el bolsillo de los panameños. A partir del 20 de marzo, se registrará un incremento que alcanza hasta 4.58 dólares por galón en algunas variantes.

Este ajuste impacta directamente el costo de vida, desde el transporte hasta los alimentos, en un contexto donde la ciudadanía ya enfrenta presiones económicas.

Bioetanol: llamado a una “visión de país” en debate clave

El sector azucarero, liderado por Azucalpa, pidió a los diputados adoptar una visión de largo plazo en medio del debate sobre la implementación del bioetanol en Panamá.

El gremio insiste en que esta medida podría impulsar la economía, generar empleos y reducir la dependencia de combustibles fósiles, pero advierte que las decisiones deben tomarse con enfoque estratégico y no político.

Ciberataques: bancos reportan $125 millones en fraudes

El sector bancario encendió las alarmas tras revelar pérdidas que ascienden a 125 millones de dólares por fraudes electrónicos en Panamá.

Las autoridades y entidades financieras advierten sobre el aumento de los ciberataques y la sofisticación de los delincuentes, lo que obliga a reforzar tanto la seguridad digital como la educación de los usuarios.

Alerta social: investigan embarazos en niñas en albergues

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, solicitó mediante una carta, fechada este martes 17 de marzo, a la directora general de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Lilibeth Cárdenas, un informe detallado sobre posibles casos de niñas de 8 y 9 años en estado de embarazo dentro de albergues bajo supervisión estatal.

Carles de Arango pidió a la entidad proporcionar información “en el menor tiempo posible” sobre si existen registros de esos casos en centros administrados o supervisados por Senniaf.