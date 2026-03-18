Bioetanol en Panamá: Azucalpa pide a diputados ‘visión de país’ ante debate clave

La discusión en primer debate del Proyecto de Ley 443, que busca reactivar la política nacional de biocombustibles en Panamá, entró en una pausa técnica este lunes tras declararse falta de quórum en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos.

No obstante, para la Asociación Industrial de la Caña de Azúcar de Panamá (Azucalpa), este escenario no representa un retroceso, sino una prueba del “alto interés nacional” que genera una iniciativa capaz de impactar directamente en la economía, el empleo rural y la seguridad energética del país.

La asociación reiteró su llamado a los parlamentarios para ”evaluar este proyecto con una visión de país”, enfatizando que la propuesta trasciende la coyuntura política.

Según Azucalpa, ”cada intervención evidencia que son cada vez más los sectores que reconocen los beneficios del programa de bioetanol”, y subrayó que ”este es un proyecto que suma apoyos porque responde a una necesidad real del país”.

El gremio manifestó su confianza en que el proceso continuará de manera constructiva para tomar una ”decisión positiva basada en el interés nacional”, manteniéndose a disposición para aportar información técnica.

El proyecto, que modifica la Ley 42 de 2011, propone el uso obligatorio de un 10% de bioetanol (E10) en las gasolinas, contando con el respaldo técnico del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

Agustín Torroba, especialista en biocombustibles del IICA, afirmó en entrevista reciente a este diario que ”la aplicación del etanol E10 podría generar aproximadamente 30,000 puestos de trabajo” y que esta industria representa una oportunidad de arraigo para los jóvenes.

Según Torroba, ”el etanol es la punta de partida para nuevos biocombustibles, negocios y oportunidades de inversión”, donde Panamá tiene un rol vital por su posición como hub logístico.

Desde el Ejecutivo, el secretario de Energía, Rodrigo Rodríguez, detalló que la mezcla permitirá reducir ”entre un 6.5 % y 7 % las emisiones de gases de efecto invernadero” y beneficiará a más de 300 pequeños productores, asegurando que ”no podemos privarnos de una tecnología que ya aplican países desde Canadá hasta Argentina”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Juan Arias, señaló que se podrían duplicar las actuales ”22,000 hectáreas sembradas” de caña, generando una ola masiva de empleos en el interior, siempre que se evite que el precio aumente para el consumidor final.

Torroba, por su lado, detalló tres elementos que según él impulsan la adopción de biocombustibles en la región: primero, los beneficios medioambientales y de salud pública; segundo, el desarrollo agrícola y económico; y tercero, la seguridad y diversificación energética.

“Pocos países producen la mayor parte del petróleo, así que los biocombustibles permiten reducir la dependencia de importaciones de gasolina y diésel, reemplazándolas con etanol o biodiésel”, dijo.

A pesar de estos beneficios, el debate enfrenta reservas legislativas. La diputada Alexandra Brenes señaló que ”el panameño quiere sentir cómo realmente se baja el precio de la gasolina, no una imposición sin beneficios claros”, cuestionando la obligatoriedad de la medida.

En esa línea, el diputado Jhonatan Vega advirtió que ”si recorres 100 km con gasolina pura, con la mezcla de etanol recorrerás 97 km”, calificándolo como un golpe al bolsillo.

Asimismo, el diputado Jorge González advirtió que no se ha visto ”una certificación que garantice que el bioetanol no afectará la mecánica de los automóviles viejos”.

Ante las dudas, el administrador de Acodeco, Ramón Abadi, defendió el bioetanol como un combustible ”noble” que aporta estabilidad frente a la volatilidad del petróleo.

El presidente de la Comisión, Ernesto Cedeño, confirmó que la sesión se retomará el próximo martes para ”definir la propuesta con todas las propuestas y dudas que se den”.

Azucalpa concluyó reafirmando su compromiso de acompañar este proceso, confiando en que prevalecerá el beneficio socioeconómico a largo plazo para Panamá.