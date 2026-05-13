Talento y tecnología marcarán el futuro empresarial

La firma EY presentó el capítulo “Nuevas fronteras: Los recursos del mañana”, parte de su serie Megatendencias 2026, donde analizó las fuerzas que podrían redefinir la competitividad empresarial en los próximos años.

El estudio sostuvo que la convergencia entre tecnología, demografía, sostenibilidad y geopolítica impulsa transformaciones estructurales que cambian los modelos de negocio y las dinámicas económicas.

Según el informe, los recursos estratégicos dejaron de limitarse al capital financiero o a la infraestructura física. La investigación identificó factores como el talento humano, la migración y la confianza digital como elementos centrales para sostener la productividad y la adaptación empresarial.

“Este capítulo plantea una pregunta central para líderes empresariales y de política pública: ¿qué entendemos hoy por ‘recursos’ y qué implicaciones tiene esa definición para operar, crecer y adaptarse?”, afirmó Rodolfo Fuentes, socio de Technology Consulting de EY.

El análisis describió cuatro ejes principales. El primero abordó el talento como una combinación de capacidades humanas y tecnológicas. EY señaló que la productividad dependerá cada vez más de la integración entre personas y herramientas digitales, así como de modelos de aprendizaje continuo.

El segundo eje se enfocó en la migración como infraestructura económica. El documento propuso entender la movilidad humana como un componente estructural de las economías modernas, con efectos directos sobre los mercados laborales y la planificación pública.

En tercer lugar, el informe destacó la confianza como un activo estratégico dentro de ecosistemas digitales complejos, donde empresas y usuarios dependen de múltiples interacciones tecnológicas.

Finalmente, la firma exploró la competencia por nuevos espacios considerados estratégicos, entre ellos la órbita terrestre, el Ártico y las profundidades marinas y terrestres, donde confluyen intereses tecnológicos, económicos y geopolíticos.

La serie Megatendencias 2026 combinó investigación cualitativa y cuantitativa, además de consultas con futuristas, ejecutivos, emprendedores y analistas especializados.

EY indicó que la publicación busca ofrecer herramientas de análisis para que empresas y tomadores de decisiones enfrenten un entorno marcado por cambios simultáneos y acelerados.