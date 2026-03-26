Transformación tecnológica en la minería: el camino hacia la eficiencia y la sostenibilidad del sector

El análisis de proyectos tecnológicos en América Latina y el Caribe revela una concentración de esfuerzos marcada: el 40% se destina a la mejora de la eficiencia operativa y el 36% al desempeño ambiental. En contraste, solo el 6% de las soluciones se asocia explícitamente con mejoras en la gobernanza.Esta disparidad es motivo de preocupación para los expertos. 'Esta insuficiente atención a la gobernanza digital plantea un riesgo estratégico. Para que los beneficios de la transformación se materialicen plenamente, es indispensable fortalecer los marcos de gobernanza. Estos deben actuar como habilitadores para gestionar los riesgos éticos, operativos y de ciberseguridad que introduce la digitalización', señala BID Invest en su estudio.Complementando esta visión, Paul D. Mitchell, líder Global de Minería y Metales de la firma EY, destacó en un análisis publicado a finales de 2025 que 'lo digital es la solución al problema de la productividad en la minería y los metales. Comprender dónde invertir primero es la clave para acelerar el éxito'.