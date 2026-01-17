Sector ‘startup’ panameño apunta a crecer en la región

El interés por el emprendimiento digital en América Latina ha registrado variaciones relevantes en los últimos años. Un informe reciente sobre el ecosistema regional revela que en 2024 la inversión en startups alcanzó aproximadamente $4,600 millones distribuidos en más de 750 operaciones, lo que representa un incremento de alrededor del 10 % con respecto a 2023.El mismo análisis destaca que la región ha pasado de contar con solo dos unicornios en 2017 a 38 en 2025, empresas valoradas en más de $1,000 millones, un indicador de la creciente capacidad de algunas startups latinoamericanas para escalar y atraer capital.Este dinamismo se produce en un contexto en el que la digitalización de servicios, la incorporación de nuevas tecnologías como inteligencia artificial, y la búsqueda de soluciones escalables han concentrado el interés de inversores y fondos de capital de riesgo, a pesar de los desafíos estructurales que persisten en la región.