Sector ‘startup’ panameño apunta a crecer en la región

El sector startup panameño continúa ampliando su presencia en Centroamérica, impulsado por la maduración gradual del ecosistema tecnológico local, el interés de inversionistas y la creciente digitalización de servicios en la región. Cada vez más emprendimientos nacidos en Panamá evalúan su expansión regional como parte de estrategias orientadas a escalar modelos de negocio y fortalecer sus capacidades tecnológicas.

De acuerdo con el Global Startup Ecosystem Index 2025 de StartupBlink, Panamá se ubicó en el puesto 86 a nivel global y tercero en Centroamérica, un reflejo de la maduración incipiente del sector tecnológico en el país, que combina crecimiento de emprendimientos con oportunidades de inversión extranjera.. Este posicionamiento refuerza el interés de startups panameñas por extender operaciones hacia mercados vecinos.

Dentro de esta dinámica, startups tecnológicas enfocadas en soluciones digitales para sectores como eventos, entretenimiento y turismo han comenzado a analizar su expansión hacia otros países de Centroamérica y el Caribe. Estas plataformas buscan responder a la demanda regional por herramientas que permitan optimizar procesos, gestionar ventas en tiempo real y mejorar la toma de decisiones a partir del uso de datos.

La startup tecnológica panameña Tickea, especializada en la gestión digital de boletos para eventos culturales, deportivos y turísticos, por ejemplo, evalúa su expansión hacia otros países de Centroamérica y el Caribe como parte de su estrategia de crecimiento, que incluye la captación de capital y el fortalecimiento de su infraestructura tecnológica.

La startup panameña opera una plataforma digital que permite a promotores, productores y operadores gestionar la venta de boletos y acceder a datos en tiempo real sobre ventas y asistencia, ofreciendo alternativas a los sistemas tradicionales y facilitando la digitalización de procesos operativos para eventos masivos.

La empresa surge a partir de la experiencia de su fundador, Nelson Beomon, ingeniero en sistemas, quien identificó oportunidades de mejora en la organización y administración de eventos a partir de proyectos desarrollados en Panamá desde 2016.

En la actualidad, la empresa sostiene conversaciones con potenciales inversionistas locales y extranjeros para acelerar su desarrollo tecnológico, ampliar su base de usuarios y sostener un crecimiento gradual en la región, según fuentes de la propia compañía.