Sector ‘startup’ panameño apunta a crecer en la región

Plataformas digitales de ticketing ganan espacio en el sector de eventos, impulsadas por cambios en los hábitos de consumo y la digitalización de servicios.
Por
Mileika Lasso
  • 18/01/2026 00:00
Emprendimiento tecnológico panameño evalúa expansión hacia mercados de Centroamérica y el Caribe, mientras capitaliza la tendencia de incremento de inversión en América Latina y el fortalecimiento del ecosistema emprendedor en Panamá

El sector startup panameño continúa ampliando su presencia en Centroamérica, impulsado por la maduración gradual del ecosistema tecnológico local, el interés de inversionistas y la creciente digitalización de servicios en la región. Cada vez más emprendimientos nacidos en Panamá evalúan su expansión regional como parte de estrategias orientadas a escalar modelos de negocio y fortalecer sus capacidades tecnológicas.

De acuerdo con el Global Startup Ecosystem Index 2025 de StartupBlink, Panamá se ubicó en el puesto 86 a nivel global y tercero en Centroamérica, un reflejo de la maduración incipiente del sector tecnológico en el país, que combina crecimiento de emprendimientos con oportunidades de inversión extranjera.. Este posicionamiento refuerza el interés de startups panameñas por extender operaciones hacia mercados vecinos.

Dentro de esta dinámica, startups tecnológicas enfocadas en soluciones digitales para sectores como eventos, entretenimiento y turismo han comenzado a analizar su expansión hacia otros países de Centroamérica y el Caribe. Estas plataformas buscan responder a la demanda regional por herramientas que permitan optimizar procesos, gestionar ventas en tiempo real y mejorar la toma de decisiones a partir del uso de datos.

La startup tecnológica panameña Tickea, especializada en la gestión digital de boletos para eventos culturales, deportivos y turísticos, por ejemplo, evalúa su expansión hacia otros países de Centroamérica y el Caribe como parte de su estrategia de crecimiento, que incluye la captación de capital y el fortalecimiento de su infraestructura tecnológica.

La startup panameña opera una plataforma digital que permite a promotores, productores y operadores gestionar la venta de boletos y acceder a datos en tiempo real sobre ventas y asistencia, ofreciendo alternativas a los sistemas tradicionales y facilitando la digitalización de procesos operativos para eventos masivos.

La empresa surge a partir de la experiencia de su fundador, Nelson Beomon, ingeniero en sistemas, quien identificó oportunidades de mejora en la organización y administración de eventos a partir de proyectos desarrollados en Panamá desde 2016.

En la actualidad, la empresa sostiene conversaciones con potenciales inversionistas locales y extranjeros para acelerar su desarrollo tecnológico, ampliar su base de usuarios y sostener un crecimiento gradual en la región, según fuentes de la propia compañía.

Inversión creciente en startups latinoamericanas

El interés por el emprendimiento digital en América Latina ha registrado variaciones relevantes en los últimos años. Un informe reciente sobre el ecosistema regional revela que en 2024 la inversión en startups alcanzó aproximadamente $4,600 millones distribuidos en más de 750 operaciones, lo que representa un incremento de alrededor del 10 % con respecto a 2023.

El mismo análisis destaca que la región ha pasado de contar con solo dos unicornios en 2017 a 38 en 2025, empresas valoradas en más de $1,000 millones, un indicador de la creciente capacidad de algunas startups latinoamericanas para escalar y atraer capital.

Este dinamismo se produce en un contexto en el que la digitalización de servicios, la incorporación de nuevas tecnologías como inteligencia artificial, y la búsqueda de soluciones escalables han concentrado el interés de inversores y fondos de capital de riesgo, a pesar de los desafíos estructurales que persisten en la región.

Panamá como centro emergente de innovación

El crecimiento de Tickea se enmarca en un entorno donde Panamá busca consolidar su posicionamiento como un centro regional para emprendimientos tecnológicos, aprovechando su conectividad, marco legal competitivo y su rol como plataforma logística y financiera.

Además de startups de tecnologías aplicadas a eventos y entretenimiento, el país alberga iniciativas en sectores como fintech, con alrededor de 33 compañías activas que impulsan la digitalización de servicios financieros, aunque todavía representan una participación modesta dentro del ecosistema regional más amplio.

El crecimiento de estas empresas ocurre en paralelo con la expansión del mercado digital regional, donde la adopción de tecnologías y plataformas digitales ha ganado terreno entre consumidores y empresas, acelerada por cambios en los hábitos de consumo y la búsqueda de eficiencia operativa.

Desafíos y perspectivas

A pesar de los avances, los expertos señalan que los emprendimientos tecnológicos en Panamá y la región enfrentan desafíos significativos, entre ellos el acceso a capital de riesgo en etapas avanzadas, la competencia de plataformas globales con mayor escala y la necesidad de fortalecer el talento especializado en áreas como desarrollo de software y análisis de datos.

Para Tickea, la incorporación de nuevas soluciones tecnológicas como inteligencia artificial para recomendaciones personalizadas, la integración de sistemas de pago y la consolidación de alianzas con productores de eventos y operadores turísticos forman parte de su hoja de ruta, con miras a aumentar su competitividad y viabilidad de negocio.

La experiencia de esta startup refleja tanto las oportunidades como los retos que enfrentan las empresas tecnológicas en mercados pequeños, pero con potencial de crecimiento regional, en un momento donde la inversión en tecnología y la digitalización empresarial se consolidan como vectores clave del desarrollo económico a mediano y largo plazo.

