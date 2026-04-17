Migración y confianza: Los pilares olvidados de la economía futura

La certidumbre en los negocios parece ser una reliquia del pasado. Bajo esta premisa, la firma de consultoría EY presentó su visión estratégica “Megatendencias para el futuro mundial”, un documento que no solo enumera cambios, sino que propone una relectura total del entorno operativo bajo el distintivo lema de darle forma al futuro con confianza. La clave de este análisis reside en la adopción del término mundo NAVI (no lineal, acelerado, volátil e interconectado). Este acrónimo describe la intrincada red de disrupciones —tecnología, geopolítica, sostenibilidad y demografía— que están forzando a los líderes de Panamá y la región a abandonar las fórmulas tradicionales de gestión de riesgos y transformación.

La simbiosis entre el humano y la máquina

El informe se adentra en la “era híbrida”, donde la ventaja competitiva ha dejado de ser una cuestión de volumen para convertirse en una de calidad y creatividad. Según Rodolfo Fuentes, socio de technology consulting en EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana, la inteligencia artificial, la robótica y la neurotecnología no vienen a reemplazar, sino a expandir el potencial humano. “Estamos entrando en una nueva era en la que la colaboración entre humanos y máquinas está transformando de manera fundamental la forma en que trabajamos, creamos valor y nos organizamos”, explicó Fuentes, subrayando que la estructura de las empresas evolucionará hacia ecosistemas “superfluidos” con agentes autónomos y decisiones más eficientes.

Nuevos activos: Confianza y migración estratégica

Uno de los puntos más disruptivos del análisis es el replanteamiento de los recursos mundiales. El informe sugiere que la migración debe dejar de verse como un fenómeno aislado para entenderse como un “activo estratégico” indispensable para la infraestructura económica del futuro. Asimismo, se introduce el concepto de la confianza como una moneda. En un mercado saturado de información y volatilidad, la capacidad de una organización para ser percibida como confiable es un activo “medible y monetizable” que puede gestionarse a gran escala.

Hacia un capitalismo reequilibrado