Migración y confianza: Los pilares olvidados de la economía futura

Uno de los puntos más disruptivos del análisis es el replanteamiento de los recursos mundiales. El informe sugiere que la migración debe dejar de verse como un fenómeno aislado para entenderse como un 'activo estratégico' indispensable para la infraestructura económica del futuro.Asimismo, se introduce el concepto de la confianza como una moneda. En un mercado saturado de información y volatilidad, la capacidad de una organización para ser percibida como confiable es un activo 'medible y monetizable' que puede gestionarse a gran escala.