Bicentenario del Congreso Anfictiónico: siete jefes de Estado confirman asistencia a Panamá

Siete jefes de Estado y de Gobierno han confirmado su participación en la Semana de Alto Nivel conmemorativa del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, que se celebrará del 20 al 27 de junio de 2026, según la Cancillería panameña.

La asistencia de los mandatarios forma parte de un total de 68 delegaciones internacionales que acudirán a las actividades organizadas para conmemorar los 200 años del histórico encuentro convocado por Simón Bolívar en Panamá en 1826.

Esta convocatoria fue impulsada por el presidente José Raúl Mulino y respaldada por las gestiones diplomáticas realizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Además de las siete delegaciones encabezadas por presidentes o jefes de Gobierno, otras 32 estarán representadas por ministros o viceministros.

También se espera la participación de cuatro secretarios generales de organismos internacionales y de 25 embajadores en misión especial, directores y otros altos funcionarios gubernamentales.

La presencia de los mandatarios marcará uno de los principales eventos de la agenda conmemorativa, que incluirá encuentros oficiales, sesiones de diálogo y actividades relacionadas con la integración regional y la cooperación internacional.

La Semana de Alto Nivel se desarrollará en el marco de la celebración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, considerado uno de los primeros esfuerzos de concertación política entre las nacientes repúblicas latinoamericanas tras sus procesos de independencia.

Según la Cancillería panameña, las actividades reunirán a representantes de gobiernos y organismos multilaterales para abordar temas vinculados a la cooperación internacional y los desafíos comunes de la región.

Las autoridades indicaron que continúan los preparativos para la recepción de las delegaciones y el desarrollo de la agenda oficial prevista para la conmemoración.