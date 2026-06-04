OEA 2026 en Panamá reunirá a presidentes y 30 cancilleres del continente

Panamá se prepara para convertirse nuevamente en el centro de la diplomacia americana. Al menos ocho jefes de Estado y cerca de 30 ministros de Relaciones Exteriores han confirmado su participación en el 56.º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), programado del 22 al 24 de junio de 2026. La cita internacional tendrá un significado especial para el país, ya que coincidirá con la conmemoración de los 200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá, convocado por Simón Bolívar en 1826 y considerado uno de los primeros esfuerzos de integración política entre las naciones americanas recién independizadas. Entre los mandatarios que han anunciado su asistencia figuran el presidente de Paraguay, Santiago Peña; el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; y el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, quienes encabezarán las delegaciones oficiales de sus respectivos países.

Panamá será epicentro de la agenda hemisférica

La Asamblea General congregará a presidentes, cancilleres, diplomáticos y representantes de organismos internacionales para discutir algunos de los temas más relevantes para la región. La agenda incluirá asuntos vinculados a la gobernabilidad democrática, la seguridad hemisférica, la migración, el crecimiento económico, la defensa de los derechos humanos y la cooperación regional frente a desafíos comunes. La presencia de unas 30 delegaciones ministeriales convertirá a Panamá en uno de los principales escenarios políticos del continente durante esa semana, en un momento marcado por debates sobre fortalecimiento institucional, crimen transnacional y coordinación entre Estados. Las actividades comenzarán con la XXXI Reunión del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), seguida por la Asamblea General de la OEA y encuentros relacionados con la Comunidad de las Democracias.

El legado del Congreso Anfictiónico

Uno de los momentos más simbólicos de la semana será la cumbre presidencial prevista para el 22 de junio, organizada en el marco del bicentenario del Congreso Anfictiónico. La efeméride ha renovado el interés por aquel encuentro impulsado por Bolívar hace dos siglos, cuyo objetivo era establecer mecanismos de consulta, cooperación y defensa conjunta entre las repúblicas americanas. Aunque gran parte de los acuerdos alcanzados en 1826 no llegó a materializarse, historiadores consideran que el Congreso Anfictiónico sentó las bases de los actuales esfuerzos de integración regional y de los mecanismos multilaterales que hoy buscan coordinar respuestas ante problemas compartidos. Dos siglos después, temas como la migración, la seguridad, la democracia y la cooperación internacional continúan ocupando un lugar central en la discusión regional, lo que otorga especial relevancia a la coincidencia entre ambos acontecimientos.

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