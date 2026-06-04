OEA 2026 en Panamá reunirá a presidentes y 30 cancilleres del continente

La organización de las reuniones de alto nivel requerirá un amplio despliegue logístico y de seguridad en la capital panameña.Fuentes vinculadas a la planificación del evento indicaron que las principales restricciones de circulación se concentrarán en los alrededores del <b>Centro de Convenciones Atlapa</b> y en las vías de acceso al complejo, donde se desarrollará buena parte de las actividades oficiales.El presidente <b>José Raúl Mulino </b>y el canciller <b>Javier Martínez-Acha</b> fungirán como anfitriones de las jornadas diplomáticas, que incluirán sesiones plenarias, reuniones bilaterales y actos protocolares con las delegaciones visitantes.Con esta reunión, <b>Panamá </b>albergará por tercera vez una <b>Asamblea General de la OEA</b>. El país fue sede anteriormente en 1996 y 2007, consolidando su posición como uno de los principales puntos de encuentro para el diálogo político y diplomático en el hemisferio.