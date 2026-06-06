La Joyita, Venezuela, la realeza británica y Albrook: las noticias que marcan este sábado

La Joyita bajo fuerte vigilancia tras fuga masiva

Más de 400 agentes participan en la denominada operación Cerrojo dentro y en los alrededores del complejo penitenciario La Joyita. Las autoridades intensificaron las requisas y los controles luego de la reciente fuga masiva de reclusos, mientras continúa la búsqueda de evadidos y el reforzamiento de la seguridad en el sistema penitenciario.

González Urrutia propone un nuevo modelo electoral para Venezuela

El líder opositor Edmundo González Urrutia planteó la necesidad de construir un sistema electoral basado en la transparencia, con árbitros independientes, auditorías y garantías para recuperar la confianza ciudadana y avanzar hacia elecciones genuinas en Venezuela.

La boda del nieto mayor de Isabel II reabre la polémica sobre Harry

Peter Phillips, hijo de la princesa Ana y nieto mayor de Isabel II, contrajo matrimonio este fin de semana. La ausencia del príncipe Harry y Meghan Markle volvió a generar especulaciones, en medio del distanciamiento que existe entre los duques de Sussex y buena parte de la familia real británica.

Atención usuarios: cambian accesos en la estación Albrook

El Metro de Panamá anunció modificaciones temporales en los accesos peatonales de la estación Albrook debido a los trabajos de integración con la Línea 3. Los cambios buscan facilitar la movilidad de los usuarios que se desplazan entre la terminal de transporte, la estación y sectores cercanos.