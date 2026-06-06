La Joyita, Venezuela, la realeza británica y Albrook: las noticias que marcan este sábado

<b>La Joyita bajo fuerte vigilancia tras fuga masiva</b>Más de 400 agentes participan en la denominada operación Cerrojo dentro y en los alrededores del complejo penitenciario La Joyita. Las autoridades intensificaron las requisas y los controles luego de la reciente fuga masiva de reclusos, mientras continúa la búsqueda de evadidos y el reforzamiento de la seguridad en el sistema penitenciario.<b>González Urrutia propone un nuevo modelo electoral para Venezuela</b>El líder opositor Edmundo González Urrutia planteó la necesidad de construir un sistema electoral basado en la transparencia, con árbitros independientes, auditorías y garantías para recuperar la confianza ciudadana y avanzar hacia elecciones genuinas en Venezuela.<b>La boda del nieto mayor de Isabel II reabre la polémica sobre Harry</b>Peter Phillips, hijo de la princesa Ana y nieto mayor de Isabel II, contrajo matrimonio este fin de semana. La ausencia del príncipe Harry y Meghan Markle volvió a generar especulaciones, en medio del distanciamiento que existe entre los duques de Sussex y buena parte de la familia real británica.<b>Atención usuarios: cambian accesos en la estación Albrook</b>El Metro de Panamá anunció modificaciones temporales en los accesos peatonales de la estación Albrook debido a los trabajos de integración con la Línea 3. Los cambios buscan facilitar la movilidad de los usuarios que se desplazan entre la terminal de transporte, la estación y sectores cercanos.