La Joyita bajo vigilancia: 400 agentes participan en la operación Cerrojo y en una requisa masiva

De acuerdo con las autoridades, en la operación participan 400 unidades de distintos estamentos de seguridad, incluyendo efectivos de la Policía Nacional, del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y personal del Sistema Penitenciario, quienes mantienen labores coordinadas para fortalecer el orden y la seguridad en el centro penitenciario.

La Policía Nacional informó este sábado 6 de junio que el Ministerio de Seguridad Pública desarrolla la denominada Operación Cerrojo en el Centro Penitenciario La Joyita, mediante un amplio despliegue interinstitucional destinado a reforzar las acciones de control, seguridad y requisas dentro del recinto.

Asimismo, las autoridades señalaron que unidades de Senafront y del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) se sumaron a las acciones operativas con el objetivo de ubicar y retirar objetos prohibidos que representen riesgos para la seguridad, la convivencia y el orden dentro de la prisión.

El Ministerio de Seguridad Pública destacó que estas intervenciones contribuyen a fortalecer el control institucional y la gobernabilidad del centro penitenciario, además de garantizar condiciones más seguras tanto para la población privada de libertad como para el personal que labora en el lugar.

Las autoridades reiteraron que mantienen una presencia firme, coordinada y permanente en todo el país como parte de las estrategias dirigidas a fortalecer el orden público y la seguridad nacional.