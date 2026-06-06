La Joyita bajo vigilancia: 400 agentes participan en la operación Cerrojo y en una requisa masiva

La <b><a href="/tag/-/meta/pn-policia-nacional">Policía Nacional</a></b> informó este sábado 6 de junio que el Ministerio de Seguridad Pública desarrolla la denominada <b>Operación Cerrojo</b> en el Centro Penitenciario La Joyita, mediante un amplio despliegue interinstitucional destinado a reforzar las acciones de control, seguridad y requisas dentro del recinto.De acuerdo con las autoridades, en la operación participan 400 unidades de distintos estamentos de seguridad, incluyendo efectivos de la Policía Nacional, del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y personal del Sistema Penitenciario, quienes mantienen labores coordinadas para fortalecer el orden y la seguridad en el centro penitenciario.