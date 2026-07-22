Minsa ordena sacar del mercado dos bloqueadores Nivea: conoce cuáles son

La entidad explicó que este compuesto está catalogado como carcinogénico, mutagénico o tóxico para la reproducción, razón por la que no puede formar parte de productos cosméticos.Ante esta situación, el Ministerio pidió a la ciudadanía revisar si posee alguno de estos protectores solares y abstenerse de utilizarlos, mientras avanza el retiro de los productos del mercado nacional. Además, insistió en la importancia de adquirir cosméticos con registro sanitario vigente para garantizar su seguridad.