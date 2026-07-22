Minsa ordena sacar del mercado dos bloqueadores Nivea: conoce cuáles son

Dos protectores solares de la marca Nivea dejaron de estar autorizados para su venta en Panamá luego de que el Ministerio de Salud (Minsa) cancelara sus registros sanitarios tras una alerta internacional que advirtió sobre la presencia de un componente prohibido en su fórmula.

La decisión fue adoptada por la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Minsa y quedó oficializada mediante la Resolución N.° 100 del 7 de julio de 2026, que ordena la cancelación de los registros sanitarios y el retiro inmediato de los productos del mercado panameño.

La disposición alcanza a los bloqueadores Nivea Sun Protect & Refresh FPS 30 Protector Solar (Registro Sanitario N.° 106521) y Nivea Sun Protect & Refresh FPS 50 Sistema de Protección UVA/UVB (Registro Sanitario N.° 106527), por lo que todos los lotes distribuidos en el país deberán ser retirados de los comercios.

Según informó el Minsa, la alerta fue emitida por la Comisión Europea mediante el sistema Safety Gate, el cual detectó la presencia de lilial (BMHCA), una sustancia restringida por los riesgos que representa para la salud humana.